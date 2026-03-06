"Nunca quise el circo": Gareth Bale habló sobre sus problemas en su etapa con Real Madrid

Jugar para Real Madrid no es algo que cualquiera pueda lograr. Así lo dejó claro Gareth Bale, para quien el problema no fue el talento, sino todo el contexto y ambiente que se vive en el equipo blanco. El exfutbolista galés reflexionó sobre sus nueve años en el equipo blanco y compartió lo difícil que fue adaptarse a la exigencia mediática que implica jugar con los Merengues.

En una reciente entrevista para el podcast The Overlap, conducido por Gary Neville, Bale confesó que la presión y el escrutinio constante fueron aspectos difíciles de su carrera en LaLiga, a pesar de los títulos que ganó. "Yo solo quería jugar al fútbol y luego desaparecer en la oscuridad", admitió el galés, ya retirado de los terrenos de juego.

"Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo, pero nunca quise el circo que rodea al Real Madrid. Quería jugar al futbol, irme a mi casa y estar con mi familia", declaró.

Gareth Bale con la Selección de Gales | IMAGO 7

¿Qué dijo Bale sobre la exigencia de jugar en Real Madrid?

Bale, quien llegó al club merengue en 2013, reconoció que a menudo se sintió como el blanco principal de las críticas, tanto de la prensa como de un sector de la afición. "Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar".

Gareth Bale, en partido con el Real Madrid | AP

"Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados", y en ese sentido recordó un episodio en el que fue duramente cuestionado por abandonar el estadio antes de que finalizara un partido que presenciaba desde la grada, un ejemplo de la constante vigilancia a la que estaba sometido.

"Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo era como 'me he ido como el resto', pero era el objetivo", recordó el galés.

Los logros de Gareth Bale con Real Madrid

A pesar de esta difícil relación con el entorno, su legado deportivo es incuestionable. Durante su estancia en Madrid hasta 2022, Bale disputó más de 250 partidos, conquistó cinco Champions League, marcando goles decisivos en dos finales, y levantó tres títulos de LaLiga, entre otros trofeos, consolidándose como una figura clave en una de las épocas más gloriosas del club.

Gareth Bale en celebración con Real Madrid | AP