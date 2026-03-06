Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“¡Si no te gusta, BYE!”: turista reclama a músico en tianguis de Nayarit y mujer lo enfrenta | VIDEO

Turista estadounidense confronta a músico en tianguis de Nayarit y exige que deje de tocar. / TikTok: @brragan._
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:58 - 05 marzo 2026
El momento quedó grabado en video y muestra la discusión entre un visitante extranjero y un músico que amenizaba un tianguis en Tepic.

Un turista protagonizó un momento de tensión en un tianguis de Tepic, luego de reclamar a un músico que tocaba la guitarra en el lugar para que dejara de cantar.

Turista exigió a un músico callejero que se callara en un tianguis de Tepic. / TikTok: @brragan._

El incidente quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa al artista ambulante caminar entre los puestos mientras interpreta música con una guitarra y una bocina portátil.

En ese momento, el visitante extranjero se levanta de su asiento y se acerca al músico para exigirle que se calle, lo que provoca un intercambio de palabras entre ambos.

¿Qué pasó entre el turista y el músico?

En las imágenes se aprecia que el turista señala al músico mientras le reclama y le pide que deje de tocar.

El músico responde al reclamo, lo que provoca que ambos se acerquen de forma confrontativa durante algunos segundos dentro del tianguis.

"Esto es México"

Una mujer que se encontraba en el lugar intervino en la discusión y salió en defensa del músico, dirigiéndose al turista con frases como: “Esto es México” y “Si no te gusta, bye”, una reacción que fue celebrada por varios usuarios en los comentarios del video en TikTok.

Una mujer salió en defensa del músico. / TikTok: @brragan._

Autoridades intervienen tras la discusión

Tras el altercado, elementos de seguridad acudieron al sitio para atender la situación.

En otro momento del video se observa a policías municipales dialogando con el músico para aclarar lo ocurrido dentro del mercado ambulante.

Momentos después autoridades llegaron al sitio. / TikTok: @brragan._

Hasta el momento no se ha informado sobre sanciones o detenciones derivadas del incidente.

@brragan._ contexto: el señor estaba cantando cuando de repente el americano se levanta y le dice que se calle y pues lo demás lo dice el video…. #fyp #viralvideo #mexico🇲🇽 ♬ sonido original - daniel ☻
