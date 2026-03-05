Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
En redes sociales comenzó a circular una fotografía que supuestamente muestra a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, muerto dentro del féretro bañado en oro en el que fue sepultado hace unos días. Sin embargo, la veracidad de la imagen ha abierto un debate sobre si se trata de una fotografía real o una imagen creada con Inteligencia Artificial.
La foto viral que supuestamente muestra al Mencho muerto
La imagen fue publicada en X desde la cuenta @equis727, la cual se describe como un perfil donde se pueden enviar aportes o información por privado. La cuenta fue creada en junio de 2025 y cuenta con poco más de 2 mil 700 seguidores, además de seguir a 74 cuentas, muchas de ellas relacionadas con medios de comunicación o temas de política y narcotráfico.
Fotografía de Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en su último descanso en Guadalajara, Jalisco, en un ataúd chapado en oro, luciendo una imponente medalla de oro de San Judas Tadeo. Un final que refleja la opulencia de su vida”, es el copy que acompaña la imagen.
Fotografía de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", en su último descanso en Guadalajara, Jalisco.— Equis 727 (@equis727) March 5, 2026
en un ataúd chapado en oro, luciendo una imponente medalla de oro de San Judas Tadeo. Un final que refleja la opulencia de su vida. pic.twitter.com/H9vgw5p2dK
En la fotografía se observa a un hombre vestido con traje gris y camisa blanca, portando una cadena con una gran medalla de San Judas Tadeo. También se alcanza a apreciar parte del marco del supuesto féretro, coincidiendo con el color dorado del ataúd en el que fue enterrado el pasado lunes.
Dudas sobre la autenticidad de la imagen
Sobre la veracidad de la fotografía, el semanario Proceso reporta que, según información solicitada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no hubo elementos de las fuerzas federales presentes en el funeral, por lo que no se podría confirmar si la imagen es real.
Por otra parte, al consultar a Grok, la Inteligencia Artificial de X, el sistema aseguró que la imagen del Mencho muerto no es real y sería producto de la IA.
No, esta foto no es real. Es manipulada o generada por IA. El Mencho (Nemesio Rubén Oseguera Cervantes) sí murió el 22 de febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa, Jalisco, y fue enterrado el 2 de marzo en un ataúd dorado cerrado en el panteón Recinto de la Paz, Zapopan (Guadalajara), con fuerte seguridad. Pero no hay imágenes verificadas del cuerpo abierto; las noticias solo muestran el féretro cerrado. Fuentes: CNN, BBC, AP, El País”, respondió Grok.
ChatGPT también señala que no se puede verificar la imagen
La versión de que la foto de Oseguera Cervantes es falsa también coincide con el análisis de ChatGPT, el cual indica que no es posible verificar la identidad del hombre que aparece en la imagen.
La escena muestra a un hombre dentro de un ataúd, vestido con traje gris y camisa blanca, con los ojos cerrados, como si estuviera en un velorio o preparación funeraria.
Lleva una cadena con un medallón grande religioso (parece una imagen de la Virgen de Guadalupe).
La iluminación y los detalles del rostro son bastante uniformes, lo que podría indicar: una fotografía real tomada en una funeraria, o una imagen generada o retocada digitalmente.
La marca de agua “X: @equis727” aparece dos veces, lo que indica que probablemente proviene de una cuenta de X (Twitter) que la difundió.
En redes sociales, imágenes así a veces se editan o se crean con IA para viralizar rumores sobre supuestas muertes de personas conocidas.
ChatGPT agrega que “con solo esta imagen no es posible verificar autenticidad ni confirmar si la persona realmente está muerta o si la foto corresponde a un evento real”.