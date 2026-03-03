VIDEO: Filtran imágenes de cómo luce la tumba del Mencho en el panteón

Un día después de que fuera sepultado Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, comenzaron a filtrarse imágenes del sepelio que muestran el lugar donde se ubica la tumba del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco.

Llamó la atención la cantidad de coronas y arreglos florales colocados sobre la sepultura, enviados por distintas personas.

El narcotraficante Oseguera Cervantes fue enterrado luego de su abatimiento el pasado 22 de febrero/AP

Funeral bajo fuerte dispositivo de seguridad

El sepelio se realizó bajo un amplio operativo de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron tanto la funeraria donde fue velado desde el domingo como el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo hasta el panteón.

El féretro, descrito como bañado en oro, fue llevado hasta el Recinto de la Paz, donde únicamente familiares y personas cercanas pudieron ingresar.

Mientras tanto, decenas de medios de comunicación permanecieron afuera del campo santo cubriendo el evento.

A la funeraria donde fue velado el Mencho llegaron varias coronas y arreglos florales/AFP

Así es la tumba en el Recinto de la Paz

A diferencia de la mayoría de los panteones tradicionales en México, el Recinto de la Paz mantiene un estilo similar al de algunos cementerios en Estados Unidos:

Los féretros son enterrados y quedan al ras del piso, sin mausoleos elevados ni estructuras especiales que delimiten cada tumba.

Este mismo formato se aplicó para la sepultura de Oseguera Cervantes.

Los restos del Mencho fueron enterrados en el Recinto de la Paz, un panteón con tumbas al nivel del piso/AFP

Decenas de coronas y flores

La tumba logró distinguirse entre el pasto por la gran cantidad de arreglos florales, predominando los colores rojo y blanco.

En un video que circula en redes sociales y se ha vuelto viral se observan miles de flores sobre la sepultura, algunas en forma de corazón, cruz y gallos, en referencia al apodo de ‘El Señor de los Gallos’.

También se aprecia una fotografía en blanco y negro del Mencho colocada debajo de una corona de flores blancas, señalando el punto exacto donde fue enterrado el féretro con sus restos.