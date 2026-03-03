Verificación de edad requerida
VIDEO: Filtran imágenes de cómo luce la tumba del Mencho en el panteón
Un día después de que fuera sepultado Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, comenzaron a filtrarse imágenes del sepelio que muestran el lugar donde se ubica la tumba del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco.
Llamó la atención la cantidad de coronas y arreglos florales colocados sobre la sepultura, enviados por distintas personas.
Funeral bajo fuerte dispositivo de seguridad
El sepelio se realizó bajo un amplio operativo de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron tanto la funeraria donde fue velado desde el domingo como el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo hasta el panteón.
El féretro, descrito como bañado en oro, fue llevado hasta el Recinto de la Paz, donde únicamente familiares y personas cercanas pudieron ingresar.
Mientras tanto, decenas de medios de comunicación permanecieron afuera del campo santo cubriendo el evento.
Así es la tumba en el Recinto de la Paz
A diferencia de la mayoría de los panteones tradicionales en México, el Recinto de la Paz mantiene un estilo similar al de algunos cementerios en Estados Unidos:
Los féretros son enterrados y quedan al ras del piso, sin mausoleos elevados ni estructuras especiales que delimiten cada tumba.
Este mismo formato se aplicó para la sepultura de Oseguera Cervantes.
Decenas de coronas y flores
La tumba logró distinguirse entre el pasto por la gran cantidad de arreglos florales, predominando los colores rojo y blanco.
En un video que circula en redes sociales y se ha vuelto viral se observan miles de flores sobre la sepultura, algunas en forma de corazón, cruz y gallos, en referencia al apodo de ‘El Señor de los Gallos’.
También se aprecia una fotografía en blanco y negro del Mencho colocada debajo de una corona de flores blancas, señalando el punto exacto donde fue enterrado el féretro con sus restos.
IMÁGENES EN LÍNEA EXHIBEN POSIBLE CEREMONIA FÚNEBRE TRAS LA MUERTE DE RUBÉN OSEGUERA EN JALISCO— El Blog del Narco (@narcoblogger) March 3, 2026
Un video difundido en redes sociales muestra lo que serían arreglos para el funeral de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
El señalado líder del CJNG fue abatido el 22 de… pic.twitter.com/GMQl0apLaS