Futbol

Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista

Alejandro Arredondo en entrenamiento con los porteros de Tigres | MEXSPORT
07:51 - 03 marzo 2026
Alejandro Arredondo actualmente entrena en UMM Salal Sport Club y ha vivido de primera mano el conflicto armado de la región árabe

Los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron el estallido de un conflicto armado que, por ahora, tiene a todo el mundo en vilo. La respuesta iraní de atacar bases en países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Qatar tuvo como consecuencia la cancelación de competencias deportivas, vuelos internacionales, y demás actividades que tienen a la gente en incertidumbre.

Bomberos trabajan en un depósito dañado luego de un bombardeo en Qatar | AP
Sin embargo, por ahora Alejandro Arredondo prefiere mantener la calma y esperar. Exentrenador de porteros en la Liga MX y en la Selección Mexicana, actualmente se encuentra en el futbol qatarí, por lo que ha vivido de primera mano la tensión y el nerviosismo por los bombardeos que comenzaron el pasado fin de semana.

"Estoy en contacto todo el tiempo con mi familia. No hemos perdido la señal ni la luz, el gobierno avisó que los supermercados y farmacias están abiertos las 24 hora; entonces lo que necesites va a estar disponible", declaró Alejandro en entrevista con Fox Sports, misma que se vio interrumpida por el sonido de detonaciones.

Alejandro Arredondo con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT
Se escuchan bombas durante entrevista de Arredondo

Arredondo Herrera llegó al futbol qatarí este año, como parte del cuerpo técnico del español Rubén Albes en el UMM Salal Sport Club. Fue mientras compartía su experiencia en el extranjero, que el entrenador de porteros interrumpió un momento su respuesta porque se escucharon estruendos fuera. "Son así de repente y se siguen escuchando".

"Es la primera vez que salen en la madrugada, habían sido todos en la mañana. El sábado fue durante el día, pero ahorita sí están muy fuertes. La gente del frente está asomando saber qué está pasando", compartió Alejandro, quien señaló que por el tema del Ramadán los horarios se alteran y hay más actividad por la noche, aunque no dejan de sorprender los estruendos de los misiles.

"Seguramente ahorita empiezan a sonar las alarmas de los teléfonos, que así ha pasado. Empiezan a sonar las bombas y a los 15, 20 minutos empiezan a sonar las alarmas del teléfono", finalizó Arredondo, quien reiteró que está a salvo, a la espera de que haya una resolución favorable y pronta con respecto al conflicto armado en la región árabe.

¿Quién es Alejandro Arredondo, entrenador de porteros?

Como jugador pasó por equipos como Xolos de Tijuana, Pumas Morelos, Atlante, Cafetaleros y Coras de Tepic, antes de retirarse en enero de 2016. Tras ello se mantuvo vinculado al futbol como entrenador de porteros, donde recibió oportunidad en América, Pachuca y por último en Tigres, donde estuvo con Miguel Herrera entre el Apertura 2021 y Apertura 2022. También tuvo un breve paso en la Selección Mexicana durante la etapa de Jaime Lozano, con el cual ganó la Copa Oro 2023.

Alejandro Arredondo con los porteros de la Selección Mexicana | MEXSPORT
