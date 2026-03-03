Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Ya tronaron Jardine y Ramón

Ya tronaron Jardine y Ramón columna Franco | RÉCORD
Ya tronaron Jardine y Ramón columna Franco | RÉCORD
El Francotirador
El Francotirador 07:00 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Antes de empezar, mi Frankie, eso de que Jardine está preparando el terreno para irse no es así. Simplemente contestó una pregunta como los demás 17 técnicos de Liga MX, claro que le gustaría dirigir en España, pero no por ahora.

Además, la entrevista fue sacada de contexto, pues la dio una semana antes del partido contra Tigres y era para hablar de Fidalgo en el Betis, además de Anthony, un brasileño del club andaluz que André debutó. No se va, pues.

BRONCA SILENCIOSA EN EL NIDO

La plaza de segundo central por izquierda para el Mundial está más abierta, pero Ramón Juárez, que no juega, ya se la perdió. Juárez está convencido de que si fuera titular en el América, esa posición mundialista podría ser suya. Y yo tampoco lo veo descabellado. El problema es que Jardine no le da minutos y el barco rumbo al Mundial no espera a nadie.

Lo raro es el silencio. El técnico brasileño no le explica ni al jugador ni a la directiva por qué no tiene regularidad, cuando cada vez que entra suele cumplir. Ramón tiene contrato hasta 2028, y ganas de quedarse toda la vida… pero también de jugar. Y ya empieza la desesperación.

La pregunta es qué pasa primero: ¿Lo pone Jardine? ¿Se va el técnico? ¿O se va Ramón? Hagan sus apuestas.

HACEN UN GAGO… PERO EN ESPAÑA

Otra vez la vieja confiable: “No me voy, nadie me ha hablado”… y horas después ya están haciendo maleta. Esta vez fue el Chacho Coudet. Mientras en Argentina ya daban por hecho su arreglo con River Plate, él juraba que ni él ni su representante sabían nada. Que seguía firme en el Alavés.

¿Y qué crees? Hoy viaja a Argentina para firmar como nuevo técnico millonario. River hizo la clásica: regateo fino, Alavés pedía 2 millones de euros y ofrecieron 800 mil dólares. Y cuando el técnico dijo “me quiero ir”, el club español entendió el mensaje. Los Gagos no son especie en peligro de extinción.

UN DUEÑO MX METIÓ EL SUSTO

Momentos de tensión en Ciudad Juárez. Paul Foster, empresario texano y esposo de Alejandra de la Vega, propietaria de Bravos, se desvaneció durante el partido contra Atlas en la frontera. En redes hablaban de paro cardiaco, pero la realidad fue menos dramática: bajón de azúcar por no comer desde el día anterior. Lo atendieron en El Paso y quedó fuera de peligro. Vaya susto.

CHICHA QUIERE REFLECTOR (Y LO ESTÁ CONSIGUIENDO)

Y para cerrar… no, Chicharito no está perdido en el multiverso. Todo ese contenido filosófico, reflexiones de la conciencia y la energía cósmica no es iluminación espiritual… es estrategia. Quiere atención. Quiere foco. Quiere subir bonos porque este verano estará en ESPN para la cobertura del Mundial. Y mientras todos comentan sus videos, critican o se burlan… misión cumplida. En el futbol, como en redes, no siempre lo importante es jugar, sino a veces es que hablen de ti.

Lo Último
07:51 Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista
07:50 SEP confirma más vacaciones para Semana Santa 2026
07:31 Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026: sube a $17.51 pesos por tensión en Medio Oriente
07:00 Ya tronaron Jardine y Ramón
00:59 Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
00:27 Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?
00:16 ¿Otra vez, Vini? El brasileño protagoniza pelea al final del Real Madrid vs Getafe
00:01 México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
00:01 A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
00:01 A 100 días del Mundial: México ya tiene alineación para el Mundial 2026, según encuesta de RÉCORD
Tendencia
1
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
2
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
3
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
4
Futbol ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
5
Futbol César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente
6
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Te recomendamos
Alejandro Arredondo en entrenamiento con los porteros de Tigres | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista
SEP confirma más vacaciones para Semana Santa 2026
Contra
03/03/2026
SEP confirma más vacaciones para Semana Santa 2026
Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026: sube a $17.51 pesos por tensión en Medio Oriente
Contra
03/03/2026
Precio del dólar hoy 3 de marzo de 2026: sube a $17.51 pesos por tensión en Medio Oriente
Ya tronaron Jardine y Ramón columna Franco | RÉCORD
Opinión
03/03/2026
Ya tronaron Jardine y Ramón
Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
Lucha
03/03/2026
Randy Orton en WrestleMania: Así ha sido el camino de The Viper en la 'Vitrina de los Inmortales'
Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Futbol
03/03/2026
Pachuca vs Necaxa: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J9 del Clausura 2026 de la Liga MX?