Ya tronaron Jardine y Ramón

Antes de empezar, mi Frankie, eso de que Jardine está preparando el terreno para irse no es así. Simplemente contestó una pregunta como los demás 17 técnicos de Liga MX, claro que le gustaría dirigir en España, pero no por ahora.

Además, la entrevista fue sacada de contexto, pues la dio una semana antes del partido contra Tigres y era para hablar de Fidalgo en el Betis, además de Anthony, un brasileño del club andaluz que André debutó. No se va, pues.

BRONCA SILENCIOSA EN EL NIDO

La plaza de segundo central por izquierda para el Mundial está más abierta, pero Ramón Juárez, que no juega, ya se la perdió. Juárez está convencido de que si fuera titular en el América, esa posición mundialista podría ser suya. Y yo tampoco lo veo descabellado. El problema es que Jardine no le da minutos y el barco rumbo al Mundial no espera a nadie.

Lo raro es el silencio. El técnico brasileño no le explica ni al jugador ni a la directiva por qué no tiene regularidad, cuando cada vez que entra suele cumplir. Ramón tiene contrato hasta 2028, y ganas de quedarse toda la vida… pero también de jugar. Y ya empieza la desesperación.

La pregunta es qué pasa primero: ¿Lo pone Jardine? ¿Se va el técnico? ¿O se va Ramón? Hagan sus apuestas.

HACEN UN GAGO… PERO EN ESPAÑA

Otra vez la vieja confiable: “No me voy, nadie me ha hablado”… y horas después ya están haciendo maleta. Esta vez fue el Chacho Coudet. Mientras en Argentina ya daban por hecho su arreglo con River Plate, él juraba que ni él ni su representante sabían nada. Que seguía firme en el Alavés.

¿Y qué crees? Hoy viaja a Argentina para firmar como nuevo técnico millonario. River hizo la clásica: regateo fino, Alavés pedía 2 millones de euros y ofrecieron 800 mil dólares. Y cuando el técnico dijo “me quiero ir”, el club español entendió el mensaje. Los Gagos no son especie en peligro de extinción.

UN DUEÑO MX METIÓ EL SUSTO

Momentos de tensión en Ciudad Juárez. Paul Foster, empresario texano y esposo de Alejandra de la Vega, propietaria de Bravos, se desvaneció durante el partido contra Atlas en la frontera. En redes hablaban de paro cardiaco, pero la realidad fue menos dramática: bajón de azúcar por no comer desde el día anterior. Lo atendieron en El Paso y quedó fuera de peligro. Vaya susto.

CHICHA QUIERE REFLECTOR (Y LO ESTÁ CONSIGUIENDO)