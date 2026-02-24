Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El Mundial no se mueve, por ahora...

El Francotirador
09:17 - 24 febrero 2026
Después del relajo viene el “tranquilos todos”. En FIFA no son ingenuos, claro que saben lo que pasó en México, claro que están viendo la violencia… pero también están observando cómo responde el gobierno.

¿Se cae el Mundial? No. ¿Está todo perfecto? Tampoco.

Por ahora no se mueve nada. Vienen días de análisis y llamadas incómodas. Ya pidieron junta especial con la organización en Guadalajara para que la gente de Infantino tenga el panorama completo, sin filtro ni PowerPoint maquillado.

Mientras tanto, desde el gobierno mexicano, con Gabriela Cuevas al frente del tema, ya están tratando de calmar las aguas. La pelota está en la cancha de México y su labor de contención.

EL REPECHAJE, EL GRAN EXAMEN

Antes de hablar del Mundial, hay que pasar la prueba: el Repechaje Mundialista del 26 y 31 de marzo en Guadalajara. Gobierno y la sede deben demostrar estos días que realmente hay control, o se lo llevan. No ha más.

Me aseguran que FIFA quiere que se juegue aquí. Confían en la organización mexicana, pero confianza no es cheque en blanco. El gobierno federal necesita demostrar que puede contener la situación. No en discurso… en hechos. Y el reloj corre.

MILITO NO… ¿PERO UN EX AMÉRICA SÍ?

Se soltó el rumor de que Gabriel Milito podía ir a River Plate para suplir al Muñeco Gallardo… y más de un Chivahermano ya estaba sudando frío. Calma. No se va del Guadalajara.

Pero ojo: el que sí está en la baraja es Santiago Solari, el ex del América. Junto con Chacho Coudet y Hernán Crespo, es de los nombres fuertes que suenan en el entorno millonario.

…Y SÍ HUBO PLEITO EN PUEBLA

Y ahora sí, la novela. Milito y Larcamón dijeron que no pasó nada antes del Chivas vs Cruz Azul en Puebla… pero sí pasó, como reportó Televisa.

Venían calientitos desde la eliminatoria donde el penal de Chicharito salió a la luna. En el túnel del Cuauhtémoc antes de ir a la cancha se dijeron de todo, menos “buen partido”.

Se encararon los cuerpos técnicos, se insultaron, hubo tensión sabrosa… pero no llegaron a los golpes. Después lo enfriaron y en las conferencias lo negaron por “códigos del futbol”. Y nosotros felices porque el futbol sin picante no sabe igual, ¿o no?

MÁS RECORTE EN DOÑA TELE

Donde el horno no está para bollos es en Fox Sports México. La cartera anda flaqueando y ya se empieza a notar: menos coberturas, menos enviados especiales y más “desde el estudio, muchachos”. No es estrategia editorial, es que la lana no está alcanzando.

Primero, me dicen que el edificio de Periférico Sur está cerca de perderlo por el conflicto con Fox Corporation. Y lo que sucederá este viernes es lo peor: habrá recorte de alrededor de 30 empleados en el canal de Grupo Lauman. Tijera grande. Abrazo a los que les toque, porque en esta industria, hoy estás narrando gol… y mañana estás actualizando tu CV. Qué cosa.

