WWE limita funciones de Triple A por inseguridad en México

Ustedes podrán preguntarse, ¿qué tiene que ver la violencia en México y lo sucedido este fin de semana por la muerte del narcotraficante El Mencho con la lucha libre? Pues déjenme decirles que mucho, ya que por esta razón las funciones de Triple A, ahora dirigidas por WWE, está decidido que no lleguen a todo el país.

Desde su origen, en el ya lejano 1992, la empresa fundada por Antonio Peña surgió con la idea de recorrer todo el país para llevar lucha libre más allá de la capital, toda vez que en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el Consejo Mundial ya dominaba con sus programas en la Arena México. Por eso es que a AAA se le conoce también como la Caravana Estelar, pues como circo iba de estado en estado llevando su espectáculo.

Esa política ha cambiado por completo con la venta de Triple A a WWE, pues desde que la compañía tomó la organización de la Tres Veces Estelar, las funciones grabadas para televisión únicamente son en Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro y Guadalajara, tanto por los recintos grandes y modernos donde se presentan como también por la seguridad.

Me cuentan que WWE, muy probablemente tomando como referencia las más recientes recomendaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre cuáles son los estados más peligrosos de México para que sus ciudadanos viajen, tiene una lista de entidades donde prácticamente está prohibido que Triple A tenga funciones televisadas; es decir, esos shows producidos por WWE donde se desarrollan las historias y ángulos que se ven por televisión.

De acuerdo con el gobierno estadounidense y sus recomendaciones hechas a finales del año pasado, hay seis estados mexicanos a donde, de plano, pide a sus ciudadanos que mejor no viajen debido al nivel de violencia que hay, y esos son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Eso explicaría por qué, según me cuentan mis fuentes, una reciente función que se tenía planeado llevarse a cabo en Acapulco —plaza en la que históricamente a Triple A le va muy bien— terminó cambiando de sede a la Ciudad de México.

En ciudades como CDMX y Monterrey, WWE no tiene mayor problema para garantizar la seguridad de sus luchadores y de todo el personal de staff, mientras que cuando van a Querétaro, como sucedió hace unas semanas, o a Puebla, como será el próximo 14 de marzo para el evento Rey de Reyes, los luchadores de Triple A-WWE viajan desde un día antes para evitar retrasos por cierres en la carretera.