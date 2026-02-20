El Reporte Ponce: Qué ejemplo Hormiga, para todas las generaciones

Valiente. Desde Europa llegó una brutal oferta por La Hormiga a Chivas: el CSKA de Moscú puso 20 millones de dólares para llevarse al delantero; el Guadalajara lo pensó y dejó en el juvenil la decisión final, pero Armando la rechazó para ganarse jugando con el Rebaño un lugar en el Mundial 2026 y cotizarse mejor después. Qué clase de pantalones.

Y pensar que hay tantos juveniles que prefieren romper con sus clubes para irse por migajas al Viejo Continente, incluso algunos veteranos que eligen Ligas como la rusa, que hoy no tiene actividad. Hay pocos que tienen la categoría de cumplir el 'sueño europeo' sin tener que rebajarse, sino haciendo respetar lo que valen.

RAYADOS SE HUNDE HASTA CON AYUDA

Exhibido. Qué quemón le puso Sergio Ramos al Tato Noriega. El directivo fue apapachado por la regioprensa, que le abrió espacio para decir que, aunque no hay títulos en los tres años y medio que lleva al frente del Monterrey, está "muy tranquilo", y exaltar que "las finanzas están sanas”. Aunque se le fue decir que hoy su plantel descendió al sexto de mayor valor en el mercado, y que en las preferencias de los aficionados cayó también al sexto lugar nacional, rebasado por Toluca.

Además, mi estimado Miguel Arizpe publicó que Rayados firmó un nuevo contrato de televisión con Televisa por más de cinco años más a cambio de 20 millones de dólares anuales, lo que asegura que mete al Monterrey en el Top 3 de mejor pagados, pero en realidad están lejos de la cifra de los grandes. Con decir que hay clubes como Juárez, Querétaro o Mazatlán que se metían 15 MDD por año. Los populares están muy por encima.

Pues el Tato también se aventó a decir que fue sorpresivo cuando la leyenda española se fue a los Grammys estando en Rayados, lo que hizo estallar a Ramos, que le llamó 'vende humo', que sabía de la ausencia, así como la de otros compañeros. Le dio un repasón al directivo, y todo por ir a hacer campaña en medios regios por sus malos resultados. Así mejor no me ayudes, compare.

PUEBLA NO SERÁ VENDIDO A DIRECTIVO SUSPENDIDO

Especuladores. Siguen saliendo notas de la supuesta venta del Puebla, cada semana a un comprador nuevo, un interesado distinto. Esta vez aseguran que es el polémico Gabriel Solares, aquél exdirectivo del Querétaro, que por la tragedia de La Corregidora ante Atlas está suspendido en el futbol mexicano. Y de nuevo, es falso.

Lo único cierto es que La Franja está en negociaciones con un fondo extranjero para recibir una fuerte inversión a cambio de un porcentaje del club, como adelantó en su momento Manuel Giménez.

MÁS CUPOS CONCACAFKIANOS EN MUNDIAL DE CLUBES

Oportuno. La FIFA y la UEFA fumaron la pipa de la paz y el resultado será un Mundial de Clubes con 48 equipos, para dar oportunidad a más plazas de las confederaciones, incluida Concacaf, especialmente para que los grandes europeos ya no se pierdan el evento, como sucedió en la primera edición masiva que no tuvo al Barcelona, Manchester United o Liverpool.