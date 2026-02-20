Verificación de edad requerida
Premio Lo Nuestro 2026: Lista completa de ganadores donde Bad Bunny y Carín León brillan en la gala
Premio Lo Nuestro 2026 tuvo dueño y ese fue Bad Bunny. El artista puertorriqueño se convirtió en el máximo ganador de la ceremonia al conquistar seis galardones, incluidos los más importantes de la noche: artista del año, álbum del año por Debí Tirar Más Fotos y canción del año por “DtMF”.
Aunque el cantante no estuvo presente debido a su gira internacional, su nombre fue el más repetido durante la premiación celebrada el pasado jueves 19 de febrero, consolidando así otro año dominante en la industria latina.
Carín León confirma el poder mexicano
El segundo gran protagonista de la noche fue Carín León. El sonorense se llevó cinco premios, entre ellos artista masculino del año – música mexicana, colaboración “crossover” del año por “Lost In Translation” junto a Kacey Musgraves y canción del año – música mexicana por “El amor de mi herida”.
Con estos reconocimientos, la música mexicana volvió a tener un peso importante dentro de la premiación.
Una gala llena de estrellas
La ceremonia arrancó con sabor a salsa gracias a Marc Anthony y Nathy Peluso, quienes interpretaron por primera vez en vivo “Como en el idilio”.
Sin embargo, muchos ganadores ya se habían revelado horas antes en redes sociales, donde también destacaron nombres como Karol G, Shakira y Cazzu, quienes sumaron importantes reconocimientos.
Premio Lo Nuestro 2026 dejó claro que el dominio latino sigue más fuerte que nunca… y que Bad Bunny continúa siendo el rival a vencer.
Lista completa de ganadores
Premio Lo Nuestro Artista del Año
GANADOR: Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
Romeo Santos
Shakira
Canción del Año
“Desde Hoy” – Natti Natasha
GANADOR: “DtMF” – Bad Bunny
“El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
“Latina Foreva” – Karol G
“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
“Soltera” – Shakira
Álbum del Año
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
111xpantia – Fuerza Regida
Babylon Club – Danny Ocean
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Eterno – Prince Royce
Island Boyz – Myke Towers
La Ciudad – Alleh & Yorghaki
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Tropicoqueta – Karol G
Mejor combinación femenina
“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
GANADORAS: “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
“En 4” – Kenia Os & Anitta
“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” del Año
“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
GANADORES: “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
“São Paulo” – The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta del Año
“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
GANADORES: “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi
Tour del Año
Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Rey A Rey – Alejandro Fernández
GANADORA: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
Vivir Sin Aire Tour – Maná
Artista Revelación del Año Masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
GANADOR: Roa
Santos Bravos
Yorghaki
Artista Revelación del Año Femenina
Aria Bela
GANADORA: Camila Fernández
Delilah
Estevie
MAR
Paloma Morphy
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso
Música Cristiana – Canción del Año
“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
“La Respuesta” – Gocho
“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
GANADOR: “Sonríele” – Daddy Yankee
“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Afrobeats del Año
“Bien Pedos” – Xavi & Kapo
“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
“San Blas” – Boza
“Sanka” – Ryan Castro & Dongo
GANADORES: “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino del Año – Urbano
Arcángel
GANADOR: Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Artista Femenina del Año – Urbano
Anitta
Bad Gyal
Fariana
GANADORA: Karol G
Natti Natasha
Rainao
Tokischa
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Young Miko
Canción del Año – Urbano
“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“Hablame Claro” – Yandel & Feid
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
GANADORA: “Latina Foreva” – Karol G
“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
“Rio” – J Balvin
“Romeo” – Anitta
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano
GANADORES: “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
“Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef
“Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko
“En La City” – Trueno & Young Miko
“Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty
“Love” – Clarent
“Nueva Era” – Duki & Myke Towers
“Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court
“Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA
Colaboración del Año – Urbano
GANADORES: “+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
“Amg” – Eladio Carrión & Young Miko
“Doblexxó” – J Balvin & Feid
“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
“Luna” – Wisin & Kapo
“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
“Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao
“Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
“Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
“Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
“Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
“Celos” – Tokischa & Bulin 47
GANADORES: “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
“Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana
Álbum del Año – Urbano
Borondo – Beéle
Don Kbrn – Eladio Carrión
El Sobreviviente WWW – Wisin
Elyte – Yandel
GANADOR: Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
Island Boyz – Myke Towers
Lo Mismo De Siempre – Mora
Sendé – Ryan Castro
Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
Underwater – Fariana
Artista Pop Masculino del Año
Alejandro Sanz
Camilo
Danny Ocean
Juanes
GANADOR: Maluma
Manuel Turizo
Marco Antonio Solís
Pitbull
Ricardo Arjona
Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina del Año
Aitana
GANADORA: Cazzu
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock
Ca7riel & Paco Amoroso
Dnd I Do Not Disturb
GANADORAS: Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Canción del Año – Pop
“Bronceador” – Maluma
GANADORA: “Con Otra” – Cazzu
“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
“La Carretera” – Pedro Capó
“La Pelirroja” – Sebastián Yatra
“Mientes” – Reik
“Noviogangsta <3” – Emilia
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Soltera” – Shakira
“Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat
Colaboración del Año – Pop
“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
GANADORES: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
Canción del Año – Pop/Balada
“Alguien” – Carlos Rivera
“Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi
“El Reclamo” – Olga Tañón
“Tierra Mía” – Kany García
“Mujer” – Ricardo Arjona
GANADORES: “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
Álbum del Año – Pop
Cuarto Azul – Aitana
El Vuelo – Gloria Trevi
En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
Haashville – Ha*Ash
La Carretera – Pedro Capó
Milagro – Sebastián Yatra
Noches De Cantina – Maná
Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
GANADORES: Ya Es Mañana – Morat
Colaboración del Año – Pop-Urbano
“2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
GANADORES: “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción del Año – Pop-Urbano
“6 De Febrero” – Aitana
“A.K.A” – Mari La Carajita
“Cables Cruzados” – Farruko
“Carita Linda” – Rauw Alejandro
“Cosas Pendientes” – Maluma
GANADOR: “DTMF” – Bad Bunny
“Sirenita” – Ozuna
“Tengo Celos” – Myke Towers
“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi
“Una Como Tu” – Jay Wheeler
Canción del Año – Pop/Rock
“¿Es En Serio?” – Ela Taubert
“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
“Sabe Bien” – Pedro Capó
“Una Noche Contigo” – Juanes
GANADORES: “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano
GANADORA: “6 de Febrero” – Aitana
“Da Me” – Bad Gyal
“Esa Diva” – Melody
“Moja1ta” – Lola Indigo
“Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
“Tatami” – JC Reyes
“Tuchat” – Quevedo
“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Artista del Año – Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
GANADOR: Romeo Santos
Silvestre Dangond
Canción del Año – Tropical
“Desde Hoy” – Natti Natasha
“Fuera De Lugar” – Venesti
“Hello, What’s Up” – Christian Alicea
“How Deep Is Your Love” – Prince Royce
“La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca
“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
“Más Que Un Beso” – Luis Figueroa
“Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez
“Raíces” – Gloria Estefan
GANADOR: “Tú Con Él” – Rauw Alejandro
Colaboración del Año – Tropical
GANADORES: “Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
“La Diferente” – Lenier & Gente De Zona
“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
“Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera
“Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
“Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
“Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum del Año – Tropical
Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
Eterno – Prince Royce
Gris – Luis Figueroa
Llegué Yo – Jerry Rivera
GANADORA: Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
Poeta Herío – Elvis Crespo
Raíces – Gloria Estefan
Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona
Artista Masculino del Año – Música Mexicana
Alejandro Fernández
GANADOR: Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Ivan Cornejo
Luis Angel “El Flaco”
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
Artista Femenina del Año – Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
GANADORA: Majo Aguilar
Yuridia
Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
GANADOR: Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Los Ángeles Azules
Los Tigres Del Norte
Canción del Año – Música Mexicana
“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
“El Amigo” – Christian Nodal
GANADOR: “El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega
“Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
“Loco” – Netón Vega
“Me Prometí” – Ivan Cornejo
“Otro Capítulo” – Becky G
“Por Esos Ojos” – Fuerza Regida
“Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz
Colaboración del Año – Música Mexicana
“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
“Crisis” – Becky G & Tito Double P
“En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina
“Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria
“Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
“Morena” – Netón Vega & Peso Pluma
GANADORES: “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
“Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Canción Banda del Año
“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
GANADOR: “El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme
“Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos
“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera del Año
“Amé” – Christian Nodal
“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
“Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
GANADORA: “Sin Llorar” – Yuridia
Canción Norteña del Año
“Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
“La Lotería” – Los Tigres Del Norte
“Me Gusta Mi Vida” – Intocable
“Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
GANADOR: “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Fusión Música Mexicana del Año
“2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil
“Loco” – Netón Vega
“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
GANADORES: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
“Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
“La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
“Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado
GANADORES: “Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil
Álbum del Año – Música Mexicana
¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
111xpantia – Fuerza Regida
De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
La Lotería – Los Tigres Del Norte
Next – Xavi
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
GANADORA: Sin Llorar – Yuridia
Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: Juanes
Premio Lo Nuestro a la Excelencia: Paloma San Basilio
Premio Lo Nuestro Ícono Urbano: Arcángel
Premio Lo Nuestro Legado Musical: Los Bukis
Premio Visionario de Lo Nuestro: Manolo Díaz