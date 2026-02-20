Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Gomita estuvo al borde de la muerte: así luce la cicatriz que impactó a sus fans

La exintegrante de La Casa de los Famosos agradeció las muestras de apoyo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:57 - 20 febrero 2026
La influencer reaparece después de ser hospitalizada de emergencia; seguidores temen que haya sufrido peritonitis

Gomita volvió a hacerse tendencia, pero esta vez no por una polémica televisiva ni por sus cambios físicos. La exintegrante de Sabadazo reveló que estuvo hospitalizada y a punto de perder la vida, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Fue hace unos días cuando la también exhabitante de La Casa de los Famosos dio a conocer que requirió cirugías de emergencia tras un grave problema de salud. Aunque no ha detallado el diagnóstico oficial, reapareció en redes mostrando la cicatriz que le dejó el procedimiento.

En el video, se observa la herida aún reciente mientras su mamá la atiende con cuidado. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que conmovió a sus fans:

Gomita estuvo hace unos días hospitalizada de emergencia para ser operada / Especial

Su mamá cuida de ella

Hasta ahora no se han confirmado las causas de su hospitalización. Sin embargo, en redes sociales comenzaron las especulaciones. Algunos usuarios aseguran que podría tratarse de una peritonitis, basándose en el aspecto de la cicatriz y el proceso de recuperación.

En el video se puede apreciar como su madre la está curando luego de que le empezó a sangrar la herida, que se ve muy reciente. Su operación una larga marca llena de puntos de sutura, la cual le provoca comezón y no duda en quedarse por ello.

La mamá de la influencer ha estado al pendiente de los cuidados necesarios / Especial

Gomita siempre en la polémica

Cabe recordar que Gomita fue una de las figuras más señaladas durante su paso por el reality, donde recibió fuertes críticas por su apariencia física y decisiones personales. Algunos usuarios incluso vinculan el deterioro en su salud con la presión mediática que ha enfrentado en los últimos meses.

Su herida es demasiada grande, por lo que requiere atención especial / Redes Sociales

Por ahora, la influencer se encuentra en recuperación y ha agradecido el apoyo recibido. Sus seguidores esperan que pronto pueda explicar qué fue exactamente lo que ocurrió.

@gomita_oficial Te amo mamá gracias por cuidar de mi 🥺🤍✨ @Chave ♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL
