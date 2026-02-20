Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Fuerte suspensión! DT fue suspendido tras hacer gesto obsceno a jugadores en el futbol mexicano

Gol de Morelia I IMAGO7
Jorge Armando Hernández 09:06 - 20 febrero 2026
Mario Ortíz fue expulsado durante el partido de Morelia y Venados FC e hizo un ademán inapropiado a dos exjugadores del conjunto moreliano.

Morelia FC derrotó por 2-1 a Venados FC en la jornada 6 de la Liga de Expansión. El conjunto de Michoacán se llevó la victoria en la Liga de Expansión y mantiene el buen paso en el campeonato.

El conjunto moreliano se iba al frente en el marcador al minuto 28' con gol de Jaziel Ismael Martínez quien recibió un pase retrasado y controló el balón desde media luna pegando un tiro de media distancia que se clavó en el arco y con esto anotaban el primero del partido.

Carlos Fernández con Venados FC | IMAGO7

El partido se fue 1-0 al medio tiempo en favor de los de amarillo. Después de regresar del medio tiempo, Morelia aprovechaba un tiro de esquina que terminó en una jugada prefabricada y terminó con remate frente al arco, pero inmediatamente el asistente marcó fuera de lugar y esto ya no contaba. Del Campo se iba estrenar al entrar de cambio pero no estaba en posición aceptable.

Vegas llegó a la Liga MX con Monarcas Morelia | IMAGO 7

Venados no se quería quedar atrás y tuvo su primera oportunidad en el partido después de un tiro de quina que controla Martínez, el balón le quedaba razo para un disparo a pocos metros de la portería pero Pasquel atajó el tiro antes de que lo ejecutara.

El gol de Venados llegaba al minuto 63' con polémica incluida. El trazo largo fue atrapado en el aire por Pasquel quien le pegaba con el antebrazo a un compañero, por ende soltó el balón y le quedó a Venados con portería sola. Se reclamaba la falta pero el árbitro dio el gol por legítimo y con esto empataban el partido.

Llegaba el descuento por parte de Del Campo para Morelia aprovechando un error del central que no controló el balón y ante una mala salida del arquero, el jugador de los morelianos tuvo el arco libre para disparar y poner el 2-1.

¿Qué hizo Mario Ortíz para que lo expulsaran?

El DT de Morelia, fue expulsado del encuentro tras reclamos constantes al juez de línea, el árbitro central se percató y corrió a enseñarle la roja al estratega quien enfureció y tras una serie de reclamos se fue al vestidor sin antes hacer ademanes inapropiados aludiendo a 'tirar dinero'. Estos gestos fueron dirigidos a exfutbolistas que en su momento fueron dirigidos por Ortíz.

