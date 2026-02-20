Donald Trump ordena revelar información oficial sobre vida extraterrestre

Donald Trump volvió a colocar el tema extraterrestre en el centro de la conversación global. El presidente de Estados Unidos anunció que instruirá al Pentágono y a otras agencias federales a revisar archivos oficiales relacionados con vida UFO, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNIs).

El anuncio ocurre después de que Barack Obama comentara en un pódcast que, por probabilidad estadística, podrían existir extraterrestres, lo que desató un intenso debate en redes sociales y medios internacionales. De acuerdo con Associated Press, la decisión de Trump podría abrir un proceso formal de desclasificación de documentos que durante años han permanecido reservados por razones de seguridad nacional.

Donald Trump ordena revelar los documentos que se tienen sobre la vida fuera de la Tierra / FREEPIK

¿Qué ordenó exactamente Trump?

A través de su red Truth Social, Trump indicó que pedirá al secretario de Defensa y a otras agencias que:

Identifiquen documentos gubernamentales sobre vida extraterrestre.

Localicen archivos sobre OVNIs y UAPs.

Liberen información relacionada con estos fenómenos que pueda compartirse con el público.

El mandatario calificó el tema como complejo, interesante e importante, aunque no detalló cuántos archivos existen ni el tipo de información que podrían contener.

El debate se abre, luego de que Barack Obama revelara la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres / FREEPIK

¿Qué dijo Obama y por qué detonó la orden?

En una conversación con el periodista Brian Tyler Cohen, Barack Obama señaló que cree que podría existir vida fuera de la Tierra, aunque aclaró que durante su presidencia no encontró evidencia de contacto o presencia alienígena.

También negó teorías sobre instalaciones secretas con seres extraterrestres, como las que rodean al Área 51. Posteriormente, explicó que su comentario se basó en probabilidades científicas: el universo es tan vasto que es estadísticamente probable que exista vida en otros lugares.

Tras la viralización de esas declaraciones, Trump insinuó que Obama pudo haber tocado información sensible, lo que aceleró la decisión de revisar los archivos oficiales.

El mundo por fín podrá conocer si alguien nos vigila desde otras galaxias / FREEPIK

¿Hay evidencia real de extraterrestres?

No. Hasta ahora, la orden no confirma la existencia de vida alienígena ni revela pruebas científicas directas. Las agencias oficiales han explicado que:

La mayoría de los UAP u OVNIs tienen explicaciones no extraterrestres.

No existe evidencia pública de contacto con civilizaciones fuera de la Tierra.

El interés actual responde más a la presión pública que a descubrimientos comprobados.