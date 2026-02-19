Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos

Armando González en celebración con Chivas I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 17:13 - 19 febrero 2026
El goleador del Rebaño ha llamado la atención en Europa y el equipo neerlandés es uno de los interesados

El delantero mexicano de Chivas, Armando González, atraviesa el mejor momento de su carrera y su explosión goleadora no ha pasado desapercibida fuera del país. A sus 23 años, el atacante rojiblanco se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Liga MX, combinando contundencia en el área y movilidad que hoy lo colocan bajo la lupa del futbol europeo.

Armando 'Hormiga' González en el Clásico Nacional | IMAGO7
Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que el Feyenoord mantiene un seguimiento constante sobre el delantero del Guadalajara. El conjunto de Róterdam ha enviado reportes recientes sobre su desempeño, destacando no solo su cuota goleadora, sino también su capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar espacios y sostener la presión alta, características que encajan en el modelo de juego del club neerlandés.

En las últimas temporadas, el Feyenoord se ha consolidado como una vitrina ideal para el talento mexicano. La llegada y posterior consolidación de Santiago Giménez abrió la puerta para que el mercado azteca fuera visto con mayor atención en los Países Bajos.

Además, la apuesta por el juvenil Stephano Carrillo confirmó que el club mantiene una estrategia clara de captar talento joven con proyección internacional. En ese contexto, el nombre de González encaja como un perfil atractivo: joven, productivo y con margen de crecimiento.

Stephano Carrillo en partido con Feyenoord | IG: stephanocarrillo
Stephano Carrillo en partido con Feyenoord | IG: stephanocarrillo

Si bien hasta el momento no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas entre las directivas, el seguimiento es real y podría intensificarse conforme avance la temporada. Desde el entorno del jugador se mantiene prudencia. La prioridad de la “Hormiga” es consolidarse en Chivas, mantener regularidad y pelear por títulos, sin distraerse con rumores que puedan alterar su enfoque competitivo.

El momento que vive González no es casualidad. En la actual campaña suma 17 goles en 24 partidos oficiales, cifras que lo colocan como el segundo mejor goleador Sub-23 del planeta en la temporada 2025-2026, tomando en cuenta futbolistas menores de 23 años en ligas de primera división alrededor del mundo. Únicamente es superado por el atacante del Crusaders FC, Fraser Bryden, quien registra 19 anotaciones en Irlanda del Norte.

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | IMAGO7
Más allá de los números, el crecimiento del delantero se refleja en su peso dentro del equipo. González ha respondido en partidos clave, mostrando personalidad en momentos de presión y convirtiéndose en referente ofensivo del Guadalajara. Su evolución también ha despertado atención en el entorno de la Selección Mexicana.

Con la Copa del Mundo en el horizonte, el atacante sabe que cada actuación puede acercarlo a un lugar en la lista definitiva que definirá Javier Aguirre. Por ello, su enfoque está puesto en mantener el nivel y demostrar que puede competir al máximo escenario internacional.

