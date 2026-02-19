Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Hormiga González a Europa? Club ruso ofreció una millonada por él

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | IMAGO7
Rafael Trujillo 16:55 - 19 febrero 2026
El delantero de Chivas tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa pero rechazó la oferta

Rechazó dar el salto a Europa. Armando 'Hormiga' González empieza a llamar la atención, no sólo para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de este verano, sino que también para un par de equipos de Europa. Incluso, un equipo ruso ya realizó una oferta para el delantero mexicano.

El delantero del Guadalajara entró en acción el torneo pasado en el que, en su primera campaña como titular del conjunto rojiblanco se coronó campeón de goleo en la Liga MX al marcar 12 tantos. Ahora, en seis partidos disputados, ya suma otras cinco anotaciones demostrando su gran momento.

Chivas amarró al delantero

Previo al inicio del Clausura 2026, la Hormiga llegó a un acuerdo de renovación hasta 2029 con lo que el club "asegura la continuidad de un jugador clave dentro del proyecto deportivo y reafirma la apuesta institucional por la consolidación de talento formado en casa".

De acuerdo con el equipo la renovación del joven atacante representa "un paso importante en la conservación de la estructura del plantel" además, destacaron la proyección del un futbolista con "grandes condiciones, identidad rojiblanca y sentido de pertenencia".

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Eligió Chivas antes que Europa

Esta renovación también ayuda a Chivas a poder ganar en caso de que su delantero decida seguir los pasos de Mateo Chávez y emigrar al futbol europeo, algo que pudo haber hecho este mismo torneo tras la oferta del futbol ruso.

Dea cuerdo con información de ESPN, el delantero y Chivas recibieron una importante oferta del CSKA de Moscú. Según el reporte, el equipo ruso estaba dispuesto a pagar la cláusula de recisión de 20 millones de dólares del delantero previo al cierre de mercado ruso que era este jueves 19 de febrero. Con esto, González se uniría a Luis Chávez y César Montes en el futbol ruso.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT
A pesar de la oferta millonaria del conjunto ruso, González rechazó la oferta para seguir jugando con el equipo rojiblanco. De acuerdo con la misma información, la Hormiga quiso quedarse en Chivas y así pelear por un boleto para ir al mundial.

González no quiso llegar al equipo ruso debido a que al competir en competencias europeas' el mexicano decidió mantenerse en la Liga MX donde ha logrado llenarle el ojo a Javier Aguirre y ser parte de las recientes convocatorias del Tricolor.

