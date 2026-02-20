Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero
Mucha atención. Se anunciaron cortes de agua en varias colonias de la Ciudad de México, mismos que iniciarán este jueves 19 de febrero y concluirán hasta el miércoles 25, por lo que se recomienda a los capitalinos afectados tomar sus precauciones.
Si bien, gracias a las lluvias del año pasado, el Sistema Cutzamala registra una recuperación histórica que lo mantiene entre el 85 y 90% de su capacidad, trabajos de reparación necesarios provocarán una disminución en el servicio de agua durante una semana.
Fue la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) en la Ciudad de México la que informó que del 19 al 25 de febrero habrá disminución del suministro en tres colonias de la alcaldía Azcapotzalco:
Coltongo
Santa Cruz de las Salinas
Huautla de las Salinas
El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el equipo de bombeo de la planta potabilizadora Atorón 1. El servicio será restablecido al terminar las labores correspondientes el día 25 de febrero”, se lee en la publicación oficial.
¿Cómo solicitar una pipa de agua gratis?
Ante esta situación, los vecinos de las colonias afectadas pueden solicitar pipas de agua gratuitas a través de los siguientes canales:
📱 Línea H2O: *426 (Línea Hídrica H2O)
☎️ Locatel: *0311 o 55-5654-3210
💬 WhatsApp: 55-4324-4776
📲 Redes sociales oficiales de SEGIAGUA
También se recomienda consultar los horarios de suministro para cada colonia en el sitio web: aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx
Importante: el servicio es gratuito
Cabe recordar que la solicitud de una pipa de agua a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México es totalmente gratis.
Si alguien intenta cobrarte por el servicio, puedes denunciarlo ante las autoridades.