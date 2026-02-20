Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Cortes de agua en CDMX: estas colonias tendrán baja presión del 19 al 25 de febrero

Toma en cuenta que habrá cortes de agua por una semana en CDMX/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 18:28 - 19 febrero 2026
Se anunciaron algunos trabajos de reparación que tardarán alrededor de una semana

Mucha atención. Se anunciaron cortes de agua en varias colonias de la Ciudad de México, mismos que iniciarán este jueves 19 de febrero y concluirán hasta el miércoles 25, por lo que se recomienda a los capitalinos afectados tomar sus precauciones.


Si bien, gracias a las lluvias del año pasado, el Sistema Cutzamala registra una recuperación histórica que lo mantiene entre el 85 y 90% de su capacidad, trabajos de reparación necesarios provocarán una disminución en el servicio de agua durante una semana.

SEGIAGUA anunció que iniciará trabajos de reparación desde el jueves 19 de febrero/X: @SEGIAGUA

Fue la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) en la Ciudad de México la que informó que del 19 al 25 de febrero habrá disminución del suministro en tres colonias de la alcaldía Azcapotzalco:

  • Coltongo

  • Santa Cruz de las Salinas

  • Huautla de las Salinas

El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el equipo de bombeo de la planta potabilizadora Atorón 1. El servicio será restablecido al terminar las labores correspondientes el día 25 de febrero”, se lee en la publicación oficial.
La diminución de agua únicamente será en tres colonias de la alcaldía Azcapotzalco/X: @SEGIAGUA

¿Cómo solicitar una pipa de agua gratis?

Ante esta situación, los vecinos de las colonias afectadas pueden solicitar pipas de agua gratuitas a través de los siguientes canales:

  • 📱 Línea H2O: *426 (Línea Hídrica H2O)

  • ☎️ Locatel: *0311 o 55-5654-3210

  • 💬 WhatsApp: 55-4324-4776

  • 📲 Redes sociales oficiales de SEGIAGUA

También se recomienda consultar los horarios de suministro para cada colonia en el sitio web: aguaentucolonia.sacmex.cdmx.gob.mx

Solicitar una pipa de agua es totalmente gratis/Gobierno CDMX

Importante: el servicio es gratuito

Cabe recordar que la solicitud de una pipa de agua a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México es totalmente gratis.


Si alguien intenta cobrarte por el servicio, puedes denunciarlo ante las autoridades.

