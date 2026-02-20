Actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno este jueves 19 de febrero

El final de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 están por finalizar. Milan y Cortina se han llenado de fiesta, competencia y emociones en las últimas dos semanas, y la expectativa aumentará este fin de semana, cuando se repartan las últimas medallas de la justa invernal.

En uno de los deportes que más han llamado la atención, el curling, se definieron las Semifinales de la rama femenil y la Final de la varonil. En las mujeres, Canadá y Suecia se enfrentarán por un lugar en la Final, mientras que en la otra llave se medirán Estados Unidos y Suiza.

El equipo femenil de Estados Unidos celebra su oro ganado en la Final ante Canadá | AP

En cuanto a los varones, Gran Bretaña se impuso 8-5 a Suiza, mientras que Canadá venció a Noruega con marcador 4-5. Las Semifinales femeninas y el partido por el tercer lugar varonil se celebrarán este viernes 20 de febrero, mientras que el sábado 21 será la Final en varones y el partido por el bronce en damas, que definirán a su campeón el domingo 22.

Estados Unidos recuperó el oro en hockey femenino

Con un apretado 2-1 en tiempo extra, el equipo de las Barras y las Estrellas se impuso ante Canadá y volvió a coronarse en hockey femenino. La selección de la Hoja de Maple -máxima ganadora con cinco oros- fue campeona en 2022, pero no pudo defender su corona y Estados Unidos ganó su tercer oro.

Jugadores de Canadá en la competencia de curling | AP

En otras pruebas por equipos, Noruega se quedó con el oro en combinada nórdica, en la prueba esprint por equipos, cross country. Finlandia y Austria completaron el podio, en otra de las disciplinas que repartieron medallas en la actividad de este jueves.

Patinaje y esquí llegan a su fin

En la modalidad de velocidad, en la prueba de 1500 varonil, el chino Ning Zhongyan se quedó con el oro por delante del estadounidense Jordan Stolz y el neerlandés Kjeld Nuis. Mientras que en la rama femenil, en patinaje artístico, se coronó Liu Alysa por delante de las japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai.

Mientras que en el esquí de montaña, en sprint femenil, la suiza Marianne Fatton se quedó con el oro, seguida de la francesa Emily Harrop y la española Ana Alonso Rodríguez. Por último, en el esquí acrobático comenzaron las rondas de clasificación este jueves 19 de febrero.