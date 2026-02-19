Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"

Sergio Ramos en Liga MX l IMAGO7
Ricardo Olivares 10:18 - 19 febrero 2026
A través de comentarios en redes sociales, el defensor español respondió a comentarios del presidente de Rayados

El nombre de Sergio Ramos volvió a encender la conversación en el entorno de Rayados, luego de responder públicamente a una página del club en Instagram tras una publicación relacionada con declaraciones del presidente albiazul. El defensor español no se quedó callado y contestó directamente sobre el tema del “permiso” para asistir a los Latin Grammy.

Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7
Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuál fue el problema entre Ramos y Tato Noriega?

Todo comenzó a raíz de palabras de José Antonio Noriega, presidente de Rayados, quien en un medio de comunicación en Monterrey habló sobre la asistencia de Ramos al evento. El directivo señaló que la situación no estaba contemplada y que el momento no fue el más adecuado para el club.

“Fue surgiendo, llamó nuestra atención, no lo esperábamos y tampoco es que haya sido un problema en el club, pero tal vez fue en un momento no oportuno, no estaba hablado”, expresó el dirigente.
Sergio Ramos en su etapa con Rayados | IMAGO7

Ramos responde a Tato Noriega

La respuesta del campeón del mundo no tardó en llegar. A través de comentarios en redes sociales, Ramos aseguró que sí contó con autorización del propio presidente para acudir al evento, y lanzó un mensaje contundente.

“El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya”, escribió el zaguero.
Sergio Ramos responde a Tato Noriega | CAPTURA

En el mismo mensaje, el exjugador del Real Madrid agregó que no fue el único futbolista que recibió permiso en situaciones similares, aunque aseguró que eso no se hizo público. “Permiso también le dio a otros jugadores pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. Arriba el Monterrey!!”, sentenció.

Sergio Ramos en su presentación con Rayados | IMAGO 7
