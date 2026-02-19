Piojo Herrera respalda a André Jardine pese a mal paso de América: "tres títulos no son casualidad"

América atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente luego de perder el Clásico Nacional ante Guadalajara, un resultado que volvió a encender las alarmas en Coapa. La derrota frente a Chivas no solo golpeó en lo anímico, sino que también reavivó las críticas hacia André Jardine, quien nuevamente quedó en el centro del debate entre la afición azulcrema.

El técnico brasileño, que hace apenas unos torneos era sinónimo de éxito, ahora enfrenta cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y la falta de resultados contundentes. Sin embargo, en medio de la tormenta, una voz autorizada salió en su defensa: Miguel ‘Piojo’ Herrera, exentrenador del América y uno de los estrategas más recordados por la afición.

Miguel Herrera l IMAGO7

¿Está en riesgo el proyecto de André Jardine en América?

En entrevista con el Diario AS, Miguel Herrera respaldó el trabajo de Jardine y pidió mesura ante el complicado momento que vive el club. El ‘Piojo’ destacó que los logros recientes del brasileño no son producto de la casualidad, sino del trabajo constante que lo llevó a conquistar tres títulos y disputar cuatro finales con las Águilas.

“Es un momento difícil, (André) Jardine ha hecho tres títulos y cuatro finales. No es tan fácil hacer eso. No son casualidad tres títulos”, aseguró Herrera, dejando claro que el proceso del actual técnico americanista tiene bases sólidas y resultados comprobables.

André Jardine en partido con América | MEXSPORT

Las declaraciones del exseleccionador nacional ponen en perspectiva la situación del América, que si bien atraviesa una racha negativa, viene de una etapa dorada que lo consolidó como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX en los últimos torneos. Para Herrera, la memoria en el futbol suele ser corta, pero los números respaldan al estratega brasileño.

Miguel Herrera apunta a la directiva del América

Más allá del rendimiento dentro del terreno de juego, el ‘Piojo’ Herrera señaló que el problema podría estar en la restructuración desde la directiva. Según su análisis, la continuidad del éxito depende también de las decisiones en cuanto a refuerzos y planeación deportiva.

“Se habla si la directiva le contrató y si la directiva los trajo, que siga la directiva contratando porque fueron Tricampeones. Si él contrata (Jardine), tiene que traer a los jugadores que lo hagan una vez más Campeón. Tiene la obligación de traerlos para que entonces se equilibre. Siento que se está resquebrajando porque no anda bien el equipo”, expresó el exentrenador azulcrema.

Finalmente, Herrera envió un mensaje de calma tanto para la directiva como para el cuerpo técnico y los jugadores. Confía en que el América logrará recomponer el camino y meterse a la Liguilla, donde históricamente suele crecerse. “Tengan calma… esto se da hasta que el América califica y yo creo que el América va a calificar”, sentenció.