Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Piojo Herrera respalda a André Jardine pese a mal paso de América: "tres títulos no son casualidad"

El técnico del América, André Jardine, en un duelo de Liga | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:10 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador de las Águilas y Selección Mexicana comentó que el brasileño ha hecho un gran trabajo

América atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente luego de perder el Clásico Nacional ante Guadalajara, un resultado que volvió a encender las alarmas en Coapa. La derrota frente a Chivas no solo golpeó en lo anímico, sino que también reavivó las críticas hacia André Jardine, quien nuevamente quedó en el centro del debate entre la afición azulcrema.

El técnico brasileño, que hace apenas unos torneos era sinónimo de éxito, ahora enfrenta cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo y la falta de resultados contundentes. Sin embargo, en medio de la tormenta, una voz autorizada salió en su defensa: Miguel ‘Piojo’ Herrera, exentrenador del América y uno de los estrategas más recordados por la afición.

Miguel Herrera l IMAGO7

¿Está en riesgo el proyecto de André Jardine en América?

En entrevista con el Diario AS, Miguel Herrera respaldó el trabajo de Jardine y pidió mesura ante el complicado momento que vive el club. El ‘Piojo’ destacó que los logros recientes del brasileño no son producto de la casualidad, sino del trabajo constante que lo llevó a conquistar tres títulos y disputar cuatro finales con las Águilas.

“Es un momento difícil, (André) Jardine ha hecho tres títulos y cuatro finales. No es tan fácil hacer eso. No son casualidad tres títulos”, aseguró Herrera, dejando claro que el proceso del actual técnico americanista tiene bases sólidas y resultados comprobables.

André Jardine en partido con América | MEXSPORT

Las declaraciones del exseleccionador nacional ponen en perspectiva la situación del América, que si bien atraviesa una racha negativa, viene de una etapa dorada que lo consolidó como uno de los equipos más dominantes de la Liga MX en los últimos torneos. Para Herrera, la memoria en el futbol suele ser corta, pero los números respaldan al estratega brasileño.

Miguel Herrera apunta a la directiva del América

Más allá del rendimiento dentro del terreno de juego, el ‘Piojo’ Herrera señaló que el problema podría estar en la restructuración desde la directiva. Según su análisis, la continuidad del éxito depende también de las decisiones en cuanto a refuerzos y planeación deportiva.

“Se habla si la directiva le contrató y si la directiva los trajo, que siga la directiva contratando porque fueron Tricampeones. Si él contrata (Jardine), tiene que traer a los jugadores que lo hagan una vez más Campeón. Tiene la obligación de traerlos para que entonces se equilibre. Siento que se está resquebrajando porque no anda bien el equipo”, expresó el exentrenador azulcrema.

Finalmente, Herrera envió un mensaje de calma tanto para la directiva como para el cuerpo técnico y los jugadores. Confía en que el América logrará recomponer el camino y meterse a la Liguilla, donde históricamente suele crecerse. “Tengan calma… esto se da hasta que el América califica y yo creo que el América va a calificar”, sentenció.

América necesita reponerse en el torneo | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
11:35 ¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
11:31 ¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
11:17 ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
11:07 Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
11:00 LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
10:40 Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
10:27 Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes cobran pago triple este 19 de febrero?
10:18 Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
10:10 Piojo Herrera respalda a André Jardine pese a mal paso de América: "tres títulos no son casualidad"
10:08 Andrea Kimi Antonelli, el más rápido en el segundo día en Baréin
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
Futbol
19/02/2026
¿Ya no lo quieren? Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria del AEL Limassol
¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
Futbol
19/02/2026
¡Se encienden las alarmas! Prensa británica se preocupa por la remodelación del Estadio Banorte
¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
Contra
19/02/2026
¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
Futbol
19/02/2026
Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia
LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
Futbol Nacional
19/02/2026
LA OFENSIVA del AMÉRICA está en CRISIS; TE PRESENTAMOS los números que lo REVELAN
Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
Futbol
19/02/2026
Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami