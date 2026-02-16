¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional

Luego de perder el Clásico Nacional el pasado sábado, los jugadores y cuerpo técnico del América tuvieron una encerrona tras el inicio turbulento en este Clausura 2026 de la Liga MX. Más allá del último resultado frente a Guadalajara, las Águilas han tenido un comienzo con poca certeza en este semestre, pues en el tema ofensivo también son el peor equipo. Por lo tanto, los líderes del vestuario han hablado este lunes en Coapa para hacer un análisis de la situación.

De acuerdo con Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de RÉCORD, el primer equipo de las Águilas se reunió este 16 de febrero en Coapa. Además del entrenamiento después del Clásico Nacional, tanto jugadores como cuerpo técnico se encerraron para hablar sobre el paso del equipo en este semestre. Además de la derrota 1-0 frente a Guadalajara, América ni siquiera está en lugares para clasificar a Liguilla.

América no vive un buen momento en el torneo | MexSport

Por lo tanto, los líderes del equipo hablaron seriamente con el resto del plantel. Sobre esto, RÉCORD pudo saber que André Jardine, director técnico del equipo, y Henry Martín, delantero y capitán de las Águilas, fueron los que encabezaron esta encerrona. Cabe resaltar que ambos fueron los que ‘dieron la cara’ el sábado anterior tras la derrota ante el Rebaño. Incluso, este mismo par generó polémica tras el juego.

En zona mixta luego del Clásico, a Henry se le cuestionó sobre porque América tiene nula generación en ataque. Tras esto, la respuesta de Henry fue que a quien había cuestionar sobre esta problemática es al estratega y no a él. Producto de dicha frase se generó controversia y salieron reportes sobre un supuesto ‘vestidor roto’.

Henry Martín, lanza un reclamo en el juego de Liga contra Monterrey l MEXSPORT

Por esto, todos los elementos del primer plantel de las Águilas se reunieron esta tarde en Coapa, en busca de revertir la situación. Los elementos que más activos estuvieron en esta encerrona fueron los ya mencionados Jardine y Henry, quienes son los de más jerarquía dentro de toda la plantilla.

AMÉRICA Y EL MAL MOMENTO QUE VIVE EN ESTE 2026

Este semestre, América está cerca de igualar uno de sus peores inicios de torneo en la era de André Jardine. Luego de seis Jornadas del Clausura 2026, las Águilas solo suman ocho puntos de 18 posibles, colocándose en el décimo lugar de la Tabla General, quedándose fuera de puestos de Liguilla en este momento.

Más allá de esto, el conjunto azulcrema también atraviesa una crisis goleadora, pues en esos seis juegos solo ha anotado en dos partidos, además de que solo registran tres goles a favor, convirtiéndose en la peor ofensiva del futbol mexicano.

América es la peor ofensiva de todo el Clausura 2026 | MEXSPORT