Cómo reimprimir tu cartilla de vacunación IMSS en línea si la perdiste: guía paso a paso

Perder la cartilla de vacunación puede convertirse en un problema cuando se necesita comprobar esquemas de inmunización para trámites escolares, laborales o médicos. Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con opciones para recuperar o reimprimir este documento en caso de extravío.

Para realizar el trámite en línea es necesario contar con CURP y Número de Seguridad Social./ RS

La cartilla es un documento oficial que concentra el historial de vacunas aplicadas a niñas, niños y personas adultas. Mantenerla actualizada es fundamental, ya que permite dar seguimiento a los refuerzos y esquemas correspondientes según la edad.

En 2026, el IMSS mantiene habilitada la posibilidad de consultar información relacionada con la cartilla a través de herramientas digitales, lo que facilita el acceso sin necesidad de acudir de inmediato a una unidad médica.

Para realizar el trámite en línea es necesario ingresar al portal oficial del IMSS y acceder a los servicios digitales relacionados con datos personales o salud. Generalmente se solicita proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS) para validar la identidad.

La cartilla de vacunación concentra el historial de inmunización de cada persona./ RS

Una vez verificada la información, el sistema permite consultar los datos disponibles y, en su caso, descargar o imprimir el documento correspondiente. Es importante revisar que los datos estén actualizados y coincidan con los registros oficiales.

Si el sistema no muestra la información completa o existen dudas sobre el esquema de vacunación, se recomienda acudir directamente a la unidad médica de adscripción para solicitar orientación y actualización del expediente.

¿Qué hacer si no puedes recuperarla en línea?

En caso de que no sea posible reimprimir la cartilla por internet, el IMSS ofrece la opción de tramitar una reposición presencial. Para ello, se debe acudir a la clínica correspondiente con identificación oficial y, de ser posible, algún documento que contenga el NSS.

Si no puedes reimprimirla en internet, puedes solicitar la reposición en tu clínica del IMSS./ RS

En la unidad médica podrán emitir una nueva cartilla y actualizar el registro de vacunas conforme al historial disponible en el sistema institucional. Este proceso también permite verificar si existen dosis pendientes.

Contar con la cartilla de vacunación actualizada es clave para prevenir enfermedades y cumplir con requisitos escolares o laborales. Por ello, el IMSS recomienda resguardarla en un lugar seguro y mantener copia digital en caso de extravío.