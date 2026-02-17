Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cómo reimprimir tu cartilla de vacunación IMSS en línea si la perdiste: guía paso a paso

Mantener actualizada la cartilla es importante para trámites escolares y médicos./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:44 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La cartilla es un documento oficial que concentra el historial de vacunas aplicadas a niñas, niños y personas adultas

Perder la cartilla de vacunación puede convertirse en un problema cuando se necesita comprobar esquemas de inmunización para trámites escolares, laborales o médicos. Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con opciones para recuperar o reimprimir este documento en caso de extravío.

Para realizar el trámite en línea es necesario contar con CURP y Número de Seguridad Social./ RS

La cartilla es un documento oficial que concentra el historial de vacunas aplicadas a niñas, niños y personas adultas. Mantenerla actualizada es fundamental, ya que permite dar seguimiento a los refuerzos y esquemas correspondientes según la edad.

En 2026, el IMSS mantiene habilitada la posibilidad de consultar información relacionada con la cartilla a través de herramientas digitales, lo que facilita el acceso sin necesidad de acudir de inmediato a una unidad médica.

Para realizar el trámite en línea es necesario ingresar al portal oficial del IMSS y acceder a los servicios digitales relacionados con datos personales o salud. Generalmente se solicita proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el Número de Seguridad Social (NSS) para validar la identidad.

La cartilla de vacunación concentra el historial de inmunización de cada persona./ RS

Una vez verificada la información, el sistema permite consultar los datos disponibles y, en su caso, descargar o imprimir el documento correspondiente. Es importante revisar que los datos estén actualizados y coincidan con los registros oficiales.

Si el sistema no muestra la información completa o existen dudas sobre el esquema de vacunación, se recomienda acudir directamente a la unidad médica de adscripción para solicitar orientación y actualización del expediente.

¿Qué hacer si no puedes recuperarla en línea?

En caso de que no sea posible reimprimir la cartilla por internet, el IMSS ofrece la opción de tramitar una reposición presencial. Para ello, se debe acudir a la clínica correspondiente con identificación oficial y, de ser posible, algún documento que contenga el NSS.

Si no puedes reimprimirla en internet, puedes solicitar la reposición en tu clínica del IMSS./ RS

En la unidad médica podrán emitir una nueva cartilla y actualizar el registro de vacunas conforme al historial disponible en el sistema institucional. Este proceso también permite verificar si existen dosis pendientes.

Contar con la cartilla de vacunación actualizada es clave para prevenir enfermedades y cumplir con requisitos escolares o laborales. Por ello, el IMSS recomienda resguardarla en un lugar seguro y mantener copia digital en caso de extravío.

El IMSS permite consultar y recuperar la cartilla de vacunación en caso de extravío./ RS
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
20:26 Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
20:15 Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
19:57 Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
19:00 CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
18:51 Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
18:48 "Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga
18:46 Liga MX: Los mejores inicios perfectos de la historia
18:44 Cómo reimprimir tu cartilla de vacunación IMSS en línea si la perdiste: guía paso a paso
17:59 Beca de transporte para universitarios 2026 en CDMX: de cuánto es el apoyo, requisitos y fecha de registro
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Contra
16/02/2026
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Varias parejas contrajeron matrimonio en el Estadio de los Bravos de Juárez | IMAGO7
Empelotados
16/02/2026
Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP
NFL
16/02/2026
Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Contra
16/02/2026
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Futbol
16/02/2026
"Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga