Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Beca de transporte para universitarios 2026 en CDMX: de cuánto es el apoyo, requisitos y fecha de registro

Se prevé que cerca de 100 mil estudiantes sean beneficiados en el primer bimestre del año./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:59 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La beca de transporte 2026 está dirigida a estudiantes de universidades públicas en CDMX

Estudiantes de universidades públicas en la Ciudad de México podrán acceder en 2026 a un apoyo económico destinado a cubrir gastos de traslado. El programa fue dado a conocer por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) mediante su publicación en la Gaceta Oficial capitalina.

El beneficio está dirigido a personas inscritas en licenciatura dentro de Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad pública nacional que opere en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo económico se entregará durante tres bimestres, sumando un total de 4,500 pesos en 2026./ RS

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca de transporte en CDMX?

Para acceder al apoyo, las y los solicitantes deben residir en la Ciudad de México, con prioridad para quienes vivan en zonas clasificadas con muy bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

También es indispensable estar inscrito en una universidad pública dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y no recibir otro programa social similar. Entre los documentos solicitados se encuentran identificación oficial vigente (INE o pasaporte; en caso de menores de edad, identificación del padre, madre o tutor), comprobante de inscripción escolar y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro para la beca se realiza en línea a través del portal oficial de la Sectei./ X@ClaraBrugadaM

Además, es obligatorio contar con la Llave CDMX, herramienta digital que permite realizar trámites en línea ante el gobierno capitalino.

¿Cómo hacer el registro?

El trámite debe realizarse en línea a través del portal oficial de la Sectei. Las y los interesados deberán llenar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF o JPG.

Una vez completado el proceso, el sistema generará un número de folio, el cual deberá conservarse como comprobante del registro. Posteriormente, los resultados serán publicados en la página oficial de la dependencia.

Para solicitar el apoyo es necesario contar con la Llave CDMX y comprobante de inscripción vigente./ RS

Con este programa, el gobierno capitalino busca apoyar la permanencia escolar y aliviar la carga económica que representa el transporte para miles de estudiantes universitarios en la Ciudad de México.

Estudiantes de universidades públicas en CDMX podrán recibir 1,500 pesos bimestrales para transporte./ RS
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
20:26 Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
20:15 Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
19:57 Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
19:00 CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
18:51 Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
18:48 "Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga
18:46 Liga MX: Los mejores inicios perfectos de la historia
18:44 Cómo reimprimir tu cartilla de vacunación IMSS en línea si la perdiste: guía paso a paso
17:59 Beca de transporte para universitarios 2026 en CDMX: de cuánto es el apoyo, requisitos y fecha de registro
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Contra
16/02/2026
Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad
Varias parejas contrajeron matrimonio en el Estadio de los Bravos de Juárez | IMAGO7
Empelotados
16/02/2026
Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico
Miami apunta a hacer más movimientos tras la salida de Tyreek Hill | AP
NFL
16/02/2026
Dolphins inician reconstrucción y planean varios recortes importantes
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Contra
16/02/2026
CFE, ICA y Gobierno de CDMX supervisan sistema eléctrico del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026
Erick Torres habló sobre el gran momento que vive Armando González | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
Erick 'Cubo' Torres festeja el gran momento de la Hormiga González: 'demostró de lo que somos capaces'
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Futbol
16/02/2026
"Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga