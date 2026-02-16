Beca de transporte para universitarios 2026 en CDMX: de cuánto es el apoyo, requisitos y fecha de registro

Estudiantes de universidades públicas en la Ciudad de México podrán acceder en 2026 a un apoyo económico destinado a cubrir gastos de traslado. El programa fue dado a conocer por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) mediante su publicación en la Gaceta Oficial capitalina.

El beneficio está dirigido a personas inscritas en licenciatura dentro de Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad pública nacional que opere en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo económico se entregará durante tres bimestres, sumando un total de 4,500 pesos en 2026./ RS

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca de transporte en CDMX?

Para acceder al apoyo, las y los solicitantes deben residir en la Ciudad de México, con prioridad para quienes vivan en zonas clasificadas con muy bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

También es indispensable estar inscrito en una universidad pública dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México y no recibir otro programa social similar. Entre los documentos solicitados se encuentran identificación oficial vigente (INE o pasaporte; en caso de menores de edad, identificación del padre, madre o tutor), comprobante de inscripción escolar y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro para la beca se realiza en línea a través del portal oficial de la Sectei./ X@ClaraBrugadaM

Además, es obligatorio contar con la Llave CDMX, herramienta digital que permite realizar trámites en línea ante el gobierno capitalino.

¿Cómo hacer el registro?

El trámite debe realizarse en línea a través del portal oficial de la Sectei. Las y los interesados deberán llenar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato PDF o JPG.

Una vez completado el proceso, el sistema generará un número de folio, el cual deberá conservarse como comprobante del registro. Posteriormente, los resultados serán publicados en la página oficial de la dependencia.

Para solicitar el apoyo es necesario contar con la Llave CDMX y comprobante de inscripción vigente./ RS

Con este programa, el gobierno capitalino busca apoyar la permanencia escolar y aliviar la carga económica que representa el transporte para miles de estudiantes universitarios en la Ciudad de México.