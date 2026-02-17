Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Girona se lo ha merecido": Hansi Flick fue autocrítico tras derrota de Barcelona en LaLiga

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:48 - 16 febrero 2026
El director técnico alemán aceptó que su equipo no tuvo un buen rendimiento en el compromiso en Montilivi

Barcelona atraviesa una crisis e incluso su director técnico, Hansi Flick, lo ha reconocido, aunque no con esas palabras exactas. Después de la derrota de este lunes ante Girona, en la Jornada 24 de LaLiga, el estratega alemán fue autocrítico y aceptó que su equipo no se encuentra en un buen momento.

Aunque el tanto de la remontada de los gerundenses estuvo precedido por un pisotón sobre Jules Koundé que lo dejó fuera de la jugada y sin posibilidad de bloquear a Fran Beltrán, Flick evitó hablar del arbitraje. En cambio, se enfocó meramente en las fallas de su equipo.

Joan García en lamento durante el partido de Barcelona ante Girona | AP
Joan García en lamento durante el partido de Barcelona ante Girona | AP

¿Qué dijo Hansi Flick tras la derrota de Barcelona?

Más allá de la falta de contundencia blaugrana, que se vio reflejada en el penal que Lamine Yamal falló en la compensación del primer tiempo, Flick puso énfasis en sus fallas en defensa. Además, consideró que su rival hizo el trabajo necesario para quedarse los tres puntos.

"No quiero hablar de ello porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte. Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición porque estábamos demasiado abiertos", declaró.

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP

Respecto al arbitraje, Flick sí mencionó que no le convencieron las explicaciones que el silbante César Soto Grado le dio, pero reiteró que no podía quejarse más. Señaló que comentaría más si el Barça hubiera "jugado bien, porque si no parece una excusa, un lamento".

Flick aceptó que el equipo está desgastado por la actividad en Copa del Rey, en la cual perdieron 4-0 contra Atlético de Madrid en la Semifinal de ida el jueves pasado, pero destacó que el "hambre de ganar" no es negociable. Por último, compartió que el grupo tendrá dos días de descanso para "hacer un reset".

Hansi Flick durante un partido de Barcelona | AP
Hansi Flick durante un partido de Barcelona | AP

¿Cuándo juega de nuevo Barcelona?

Tras este descalabro, los culés tendrán dos juegos en el Camp Nou, donde recibirá a Levante el domingo 22 y a Villarreal el sábado 28, ambos juegos a las 9:15 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el jueves 3 de marzo a las 14:00 horas buscará la remontada ante Atlético en Copa del Rey.

