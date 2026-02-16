¿Crisis culé? Barcelona pierde ante Girona y deja a Real Madrid como líder de LaLiga

Derrota y adiós liderato. Cuatro días después de la humillante derrota 4-0 de visita a Atlético de Madrid en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey, Barcelona cayó en casa de Girona en el cierre de la Jornada 24 de LaLiga. Con este resultado, Real Madrid mantiene el liderato de la tabla con dos puntos de ventaja.

Fue apenas la tercera victoria en la historia para los gerundenses ante el conjunto culé, que careció de contundencia en Montilivi. Un penal que Lamine Yamal estrelló en el palo en la compensación del primer tiempo fue el claro reflejo de la ineficacia del equipo dirigido por Hansi Flick.

Partido marcado por la polémica arbitral

Además de las fallas constantes de los atacantes culés, la polémica arbitral hizo de las suyas en el compromiso de este lunes, principalmente en los goles de Girona. En el primero, obra de Thomas Lemar, la jugada se originó en un aparente fuera de lugar que la tecnología negó que existiera.

Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP

Pero en el gol de la victoria, la zaga catalana reclamó un pisotón por parte de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé, mismo que dejó fuera de la jugada al francés y permitió a Fran Beltrán incorporar por el centro y disparar tras el pase de Joel Roca. A pesar de los reclamos del Barça, la jugada solo se revisó en la sala del VAR y se dio por válida la anotación al minuto 86.

🚨🇪🇸 FRAN BELTRAN HAS GIVEN GIRONA THE LEAD IN THE 87TH MINUTE AGAINST BARCELONA!



Girona 2-1 Barcelona.

Con ello, el equipo dirigido por Míchel le dio la vuelta a un marcador que a Barcelona le costó mucho mover. Además del penal fallado de Lamine, Raphinha -que regresó a la actividad como titular- también reventó el palo en el primer tiempo y ambos tuvieron un par de disparos apenas desviados.

Fue hasta el minuto 59 que Pau Cubarsí abrió el marcador con un remate a primer poste en un centro de Koundé. Sin embargo, le duró poco el gusto a los culés y tres minutos más tarde Thomas Lemar definió el 1-1 con un tiro dentro del área chica luego de una serie de desatenciones defensivas.

Jugadores de Barcelona felicitan a Cubarsí por su gol ante Girona | AP

Aunque Joan García salvó en un par de ocasiones a su equipo de la remontada, poco pudo hacer en el tanto de Beltrán, cuyo tiro colocado a la base del poste derecho fue inalcanzable para el guardameta culé. Con este resultado, Barcelona quedó sublíder con 58 puntos, dos menos que Real Madrid.

Joan García en lamento durante el partido de Barcelona ante Girona | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Girona?

Tras este descalabro, los culés tendrán dos juegos en el Camp Nou, donde recibirá a Levante el domingo 22 y a Villarreal el sábado 28, ambos juegos a las 9:15 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el jueves 3 de marzo a las 14:00 horas buscará la remontada ante Atlético en Copa del Rey.