Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Crisis culé? Barcelona pierde ante Girona y deja a Real Madrid como líder de LaLiga

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:59 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo blaugrana no encontró el caminó para romper el cerco defensivo en Montilivi y sufrió un duro descalabro

Derrota y adiós liderato. Cuatro días después de la humillante derrota 4-0 de visita a Atlético de Madrid en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey, Barcelona cayó en casa de Girona en el cierre de la Jornada 24 de LaLiga. Con este resultado, Real Madrid mantiene el liderato de la tabla con dos puntos de ventaja.

Fue apenas la tercera victoria en la historia para los gerundenses ante el conjunto culé, que careció de contundencia en Montilivi. Un penal que Lamine Yamal estrelló en el palo en la compensación del primer tiempo fue el claro reflejo de la ineficacia del equipo dirigido por Hansi Flick.

Partido marcado por la polémica arbitral

Además de las fallas constantes de los atacantes culés, la polémica arbitral hizo de las suyas en el compromiso de este lunes, principalmente en los goles de Girona. En el primero, obra de Thomas Lemar, la jugada se originó en un aparente fuera de lugar que la tecnología negó que existiera.

Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP
Fermín López se enfrenta a Bryan Gil y Vitor Reis en el partido contra Girona | AP

Pero en el gol de la victoria, la zaga catalana reclamó un pisotón por parte de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé, mismo que dejó fuera de la jugada al francés y permitió a Fran Beltrán incorporar por el centro y disparar tras el pase de Joel Roca. A pesar de los reclamos del Barça, la jugada solo se revisó en la sala del VAR y se dio por válida la anotación al minuto 86.

Con ello, el equipo dirigido por Míchel le dio la vuelta a un marcador que a Barcelona le costó mucho mover. Además del penal fallado de Lamine, Raphinha -que regresó a la actividad como titular- también reventó el palo en el primer tiempo y ambos tuvieron un par de disparos apenas desviados.

Fue hasta el minuto 59 que Pau Cubarsí abrió el marcador con un remate a primer poste en un centro de Koundé. Sin embargo, le duró poco el gusto a los culés y tres minutos más tarde Thomas Lemar definió el 1-1 con un tiro dentro del área chica luego de una serie de desatenciones defensivas.

Jugadores de Barcelona felicitan a Cubarsí por su gol ante Girona | AP
Jugadores de Barcelona felicitan a Cubarsí por su gol ante Girona | AP

Aunque Joan García salvó en un par de ocasiones a su equipo de la remontada, poco pudo hacer en el tanto de Beltrán, cuyo tiro colocado a la base del poste derecho fue inalcanzable para el guardameta culé. Con este resultado, Barcelona quedó sublíder con 58 puntos, dos menos que Real Madrid.

Joan García en lamento durante el partido de Barcelona ante Girona | AP
Joan García en lamento durante el partido de Barcelona ante Girona | AP

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Girona?

Tras este descalabro, los culés tendrán dos juegos en el Camp Nou, donde recibirá a Levante el domingo 22 y a Villarreal el sábado 28, ambos juegos a las 9:15 horas (tiempo del centro de México). Mientras que el jueves 3 de marzo a las 14:00 horas buscará la remontada ante Atlético en Copa del Rey.

Por su parte Girona, que sufrió la expulsión de Joel Roca en la compensación por una patada sobre Lamine, solo se enfocará en LaLiga. En la Jornada 25 visitará a Alavés el lunes 23 de febrero a las 14:00 horas, mientras que en la Fecha 26 recibirá a Celta de Vigo el domingo 1° de marzo en el mismo horario.

Últimos videos
Lo Último
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
17:39 VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
17:38 ¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
17:28 Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
17:12 "Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
17:09 Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
16:56 Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
16:47 Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto
16:36 Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
16:28 ¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
América realizó un encerrón tras caer en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Contra
16/02/2026
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Box
16/02/2026
Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
16/02/2026
"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
Contra
16/02/2026
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero