AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez

La Super Liga de Grecia vivió un duelo con sabor mexicano en la Jornada 21, donde PAOK y AEK empataron sin goles en un partido clave por la cima de la tabla. Orbelín Pineda fue titular y disputó los 90 minutos con el AEK, mientras que Jorge Sánchez permaneció en la banca y continúa sin debutar oficialmente con el PAOK.

El empate dejó al AEK en lo más alto de la clasificación, manteniendo la pelea cerrada por el título. Aunque se esperaba un encuentro con mayor intensidad ofensiva, ambos equipos dividieron puntos en un compromiso que tuvo como protagonistas indirectos a los futbolistas mexicanos que militan en el futbol griego.

Once inicial del AEK para el duelo ante PAOK | IG: @aekfc_official

Orbelín Pineda, pieza clave del AEK en la lucha por el liderato

Orbelín Pineda volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más constantes del AEK en la presente temporada. El mexicano arrancó como titular y disputó el partido completo, siendo parte del equilibrio en el mediocampo de su equipo, que buscaba conservar la cima de la Super Liga de Grecia.

Tras el penal fallado por Giorgos Giakoumakis al minuto 10, el cual pudo cambiar el rumbo del encuentro a favor del PAOK el AEK tomó mayor control del balón; sin embargo, pese al dominio territorial en varios lapsos del partido, el equipo de Pineda no logró generar el peligro suficiente para romper el cero en el marcador.

En la segunda mitad, el trámite fue similar: intensidad, pero pocas oportunidades claras. Aun así, el empate le permite al AEK mantenerse en la parte más alta de la tabla y seguir dependiendo de sí mismo en la recta final del campeonato. El próximo compromiso será ante Levadiakos, donde Orbelín buscará ser nuevamente determinante.

Strakosha, portero de AEK | IG: @aekfc_official

Jorge Sánchez espera su debut con PAOK en Europa League

Del lado del PAOK, Jorge Sánchez vivió una jornada más sin sumar minutos oficiales. El lateral mexicano fue convocado, pero permaneció en el banquillo, a pesar de que el equipo necesitaba profundidad por las bandas para abrir la defensa del AEK.

El penalti fallado por Giakoumakis condicionó el desarrollo del partido para el PAOK, que dejó escapar la oportunidad de alcanzar el liderato compartido. Incluso, con un partido pendiente, el triunfo les habría dado una ventaja importante en la pelea por el campeonato griego.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo jueves 19 de febrero, cuando el PAOK reciba al Celta de Vigo en la ida del Playoff de la Europa League. Se espera que Jorge Sánchez pueda tener sus primeros minutos con el conjunto griego en un escenario internacional, marcando así el inicio de su nueva etapa en el fútbol europeo.