Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez

Orbelín Pineda volvió a completar todo el partido | IG: @aekfc_official
Mauricio Díaz Valdivia 17:10 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro del guerrerense sigue en buen momento para buscar conseguir el campeonato de liga

La Super Liga de Grecia vivió un duelo con sabor mexicano en la Jornada 21, donde PAOK y AEK empataron sin goles en un partido clave por la cima de la tabla. Orbelín Pineda fue titular y disputó los 90 minutos con el AEK, mientras que Jorge Sánchez permaneció en la banca y continúa sin debutar oficialmente con el PAOK.

El empate dejó al AEK en lo más alto de la clasificación, manteniendo la pelea cerrada por el título. Aunque se esperaba un encuentro con mayor intensidad ofensiva, ambos equipos dividieron puntos en un compromiso que tuvo como protagonistas indirectos a los futbolistas mexicanos que militan en el futbol griego.

Once inicial del AEK para el duelo ante PAOK | IG: @aekfc_official

Orbelín Pineda, pieza clave del AEK en la lucha por el liderato

Orbelín Pineda volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más constantes del AEK en la presente temporada. El mexicano arrancó como titular y disputó el partido completo, siendo parte del equilibrio en el mediocampo de su equipo, que buscaba conservar la cima de la Super Liga de Grecia.

Tras el penal fallado por Giorgos Giakoumakis al minuto 10, el cual pudo cambiar el rumbo del encuentro a favor del PAOK el AEK tomó mayor control del balón; sin embargo, pese al dominio territorial en varios lapsos del partido, el equipo de Pineda no logró generar el peligro suficiente para romper el cero en el marcador.

En la segunda mitad, el trámite fue similar: intensidad, pero pocas oportunidades claras. Aun así, el empate le permite al AEK mantenerse en la parte más alta de la tabla y seguir dependiendo de sí mismo en la recta final del campeonato. El próximo compromiso será ante Levadiakos, donde Orbelín buscará ser nuevamente determinante.

Strakosha, portero de AEK | IG: @aekfc_official

Jorge Sánchez espera su debut con PAOK en Europa League

Del lado del PAOK, Jorge Sánchez vivió una jornada más sin sumar minutos oficiales. El lateral mexicano fue convocado, pero permaneció en el banquillo, a pesar de que el equipo necesitaba profundidad por las bandas para abrir la defensa del AEK.

El penalti fallado por Giakoumakis condicionó el desarrollo del partido para el PAOK, que dejó escapar la oportunidad de alcanzar el liderato compartido. Incluso, con un partido pendiente, el triunfo les habría dado una ventaja importante en la pelea por el campeonato griego.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo jueves 19 de febrero, cuando el PAOK reciba al Celta de Vigo en la ida del Playoff de la Europa League. Se espera que Jorge Sánchez pueda tener sus primeros minutos con el conjunto griego en un escenario internacional, marcando así el inicio de su nueva etapa en el fútbol europeo.

Luka Jovic, delantero de AEK tratando de anotar con una chilena | IG: @aekfc_official
Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
17:51 Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
17:20 Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
17:19 Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
17:10 ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
17:10 AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
17:01 Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres
16:43 Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid
16:40 Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca
16:37 Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Contra
15/02/2026
¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Futbol
15/02/2026
Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Otros Deportes
15/02/2026
Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
Futbol
15/02/2026
Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
Contra
15/02/2026
¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
Futbol
15/02/2026
AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez