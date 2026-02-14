Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos

La rivalidad entre ambos personajes del internet ha ido creciendo con el tiempo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:55 - 14 febrero 2026
El influencer lanzó el desafío públicamente y aseguró que lo noqueará en tres rounds dentro de ‘King Royale’

La rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo volvió a encenderse… y ahora ya no es solo de palabras. El creador de contenido lanzó un reto directo para enfrentarse en un combate de box dentro de su evento King Royale, con una bolsa millonaria de por medio.

El clip se hizo viral en cuestión de minutos y dejó claro que la tensión entre ambos está más viva que nunca.

Poncho de Nigris lanzó el reto a Adrián Marcelo a cambio de 4 millones de pesos / FB: @PDenigrisOficiaal

¿Qué dijo Poncho de Nigris

En una entrevista con el boxeador Konan Big, Poncho reaccionó a las declaraciones de Adrián Marcelo, quien habría asegurado que ni por mucho dinero aceptaría pelear.

Molesto por los comentarios, De Nigris respondió: "O sea pero me está diciendo a mí que yo le pagué 4 millones de pesos a él. Es un precio que güey que no, haz de cuentas que está cobrando lo de la mitad de la cartelera güey".

Durante la charla, Konan Big le preguntó si realmente estaba dispuesto a pagar esa cifra con tal de tenerlo en el evento. La respuesta fue contundente:

Hubo un tiempo en que los dos influencers era amigos y compartían sus contenidos / FB: @PDenigrisOficiaal

"No si se lo puedo pagar, si se lo voy a pagar. Es más lo hago aquí público Adrián te voy a pagar los 4 millones de pesos, con una condición que en la próxima edición de 'King Royale' te vas a subir conmigo güey, tres rounds, dos minutos de descanso con careta te voy a noquear güey, 4 millones de pesos te voy a dara, y ahora si no te puedes rajar".

El reto ya está lanzado y, según Poncho, no hay marcha atrás.

Una rivalidad que viene de antes

No es la primera vez que ambos protagonizan un momento tenso. En agosto pasado, se encontraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el ambiente se calentó rápidamente.

Poncho lo retó a bajar por la escalera eléctrica mientras alguien grababa la escena:

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha dicho nada de aceptar el reto para el encuentro de box / FB: @AdrianMarceloPrimero

“¡A ver si muchos h*uevos, bájate. Querías platicar. Bájate, wey”, lanzó el reto De Nigris 

El momento se volvió viral entre los regiomontanos. Sin embargo, hubo quienes aseguraron que todo pudo haber sido planeado para generar polémica. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado si realmente existirá el combate… pero el público ya está haciendo apuestas.

