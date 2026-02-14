Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026

Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Valteri Bottas y Checo Pérez | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Axel Fernández
Axel Fernández 16:15 - 14 febrero 2026
El veterano finlandés destacó la experiencia y la actitud de su nuevo compañero de equipo

Con una gran responsabilidad por delante, al ser parte de la primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1, Valtteri Bottas sabe que no pudo tener a un mejor compañero que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Tanto el finlandés como el tapatío tienen un largo recorrido en la máxima categoría del automovilismo deportivo. Ambos saben lo que es acariciar el título y hoy son una de las duplas más experimentadas de toda la parrilla.

Checo y Bottas | @Cadillac_F1

¿Qué dijo Bottas sobre Checo?

El finlandés, de 36 años de edad y expiloto de equipos como Mercedes, alabó a Pérez Mendoza, quien vuelve a la F1 tras un año parado luego de su despido de Red Bull Racing a finales de 2024.

"Es genial trabajar con Checo. Tiene muchísima experiencia en diferentes equipos. Es muy fácil colaborar con alguien como él", comentó Bottas.

Checo es un tipo estupendo con el que trabajar y creo que formaremos un buen equipo
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Valtteri, hermano, ya eres mexicano

La figura de Valtteri Bottas ha ganado una notable popularidad entre los aficionados mexicanos, en gran parte por la conexión que ha forjado con el país.

El exconductor de Mercedes ha compartido detalles de su aprecio por la cultura local, como su tradición de los 'jueves de tacos' y sus viajes por diversos estados para explorar la gastronomía nacional.

Checo Pérez, en el Cadillac de práctica | @Cadillac_F1

Los desafíos de Cadillac

Valtteri Bottas y Checo Pérez son conscientes de los problemas -para ellos 'desafíos'- que enfrentará Cadillac en su primer año en la F1. Sin embargo, los dos veteranos están emocionados por lo que viene, de acuerdo con el finlandés.

"Conseguimos que el coche funcionara bien. Dimos muchas vueltas, aunque, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos solucionando. Sin embargo, estamos progresando cada día como equipo y consiguiendo un coche más rápido", concluyó el piloto.

Últimos videos
