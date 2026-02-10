Fórmula 1: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en su debut con sus escuderías?

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. El mexicano fue una de las ausencias en la Temporada 2024, pero este año será compañero de Valtteri Bottas en la primera alineación en la historia de Cadillac, undécima escudería de la categoría que también empezará una nueva era con los cambios en la regulación técnica.

Si bien la escudería estadounidense tendrá un reto muy complicado, ya que es un equipo con estructura por completo nueva, en una categoría que tendrá nueva reglamentación, tienen la ventaja de que tanto Checo como Bottas son pilotos muy experimentados. De hecho, entre ambos suman 16 victorias y 107 podios, por lo que serán un activo importante para el equipo de TWG Motorsports.

Así le ha ido a Checo Pérez en su debut con cada escudería

Hasta ahora, el pero inicio de una etapa para el mexicano fue precisamente su debut en la Fórmula 1 y no por su culpa. En la Temporada 2011, Checo largó desde la P13 y finalizó séptimo en el Gran Premio de Australia, por delante de su compañero Kamui Kobayashi. No obstante, los dos pilotos de Sauber fueron descalificados por problemas con sus alerones traseros.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Checo Pérez juntos en el podio del Gran Premio de México 2022 | MEXSPORT

En el resto de sus debuts, Checo completó sin problemas su primera carrera con un equipo nuevo y en tres ocasiones sumó puntos. Solo con McLaren, en la Temporada 2013, finalizó P11 en Melbourne, a seis décimas de Roman Grosjean en zona de puntos y luego de salir desde la P13.

Al año siguiente, con Force India, Pérez Mendoza remontó seis posiciones en Australia y desde la P16 llegó a la P10 para sumar su primer punto con la escudería india. Cuando la escudería de Vijay Mallya fue adquirida por Lawrence Stroll y cambió a Racing Point, a mitad de la Temporada 2018, el tapatío perdió un lugar en el Gran Premio de Bélgica y finalizó en la quinta posición.

En ese mismo puesto terminó en su primera carrera con Red Bull en la Temporada 2021, en una épica remontada desde Pit Lane. El motor de Checo, que había clasificado P11, se paró en la vuelta de formación y el tapatío quedó relegado al fondo de la parrilla, desde donde tuvo una gran recuperación para sumar sus primeros puntos con el equipo austriaco.

Checo Pérez estará de regreso en la F1 | AP

¿Cuándo correrá Checo Pérez en la pretemporada en Bahréin?

Como cada año, las pruebas de pretemporada se dividen en dos sesiones de cuatro horas al día, con una hora de descanso, y cada escudería define cómo repartir los tiempos. Algunas optan por dar un día completo a cada piloto y el tercero dividirlo, mientras que otras eligen alternar y que en los tres días cada piloto trabaje medio día.

En el caso de Cadillac, según la información difundida, Checo Pérez saldrá en la sesión vespertina el miércoles 11 y el viernes 13, mientras que el jueves 12 estará en pista en la mañana. Después de esta semana, los equipos tendrán unos cuantos días de descanso antes de volver a escena del miércoles 18 al viernes 21, por lo que es probable que para esa segunda etapa Cadillac invierta los horarios de sus pilotos.

Fecha : Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario : 1:00 a 5:00 horas y 6:00 a 10:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede : Circuito Internacional de Bahréin

Transmisión: F1TV