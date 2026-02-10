Por segunda vez aplazan la audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos

El proceso judicial de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, registró un nuevo ajuste en su calendario en Estados Unidos. La corte federal con sede en Chicago, Illinois, determinó aplazar su audiencia, la cual ahora se llevará a cabo el 27 de julio, luego de que originalmente estaba prevista para el 10 de julio.

El caso está a cargo de la jueza Sharon Johnson Coleman, quien supervisa las etapas posteriores al acuerdo de culpabilidad alcanzado por el narcotraficante mexicano. La modificación en la fecha implica un retraso de 17 días, sin que esto signifique cambios en su estatus legal o en los cargos que enfrenta.

Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, permanece bajo custodia federal en Estados Unidos mientras se define su sentencia./ X

Ovidio Guzmán es identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los líderes de “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, organización criminal fundada por su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde su extradición, permanece bajo custodia federal mientras avanza su proceso penal.

Los cargos y el acuerdo de culpabilidad firmado en 2025

En julio de 2025, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado. Como parte del acuerdo, aceptó colaborar de manera completa y veraz en investigaciones y procesos judiciales en los que sea requerido.

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán enfrenta cargos federales por tráfico de drogas y crimen organizado en Estados Unidos./ RS

El compromiso incluye cooperación con las fiscalías del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito Sur de Nueva York, así como con la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, Guzmán López aceptó pagar 80 millones de dólares, cantidad que las autoridades consideran producto de sus actividades ilícitas. Este punto forma parte de las condiciones que serán evaluadas antes de que se emita su sentencia definitiva.

¿Qué se analizará en la audiencia programada para el 27 de julio?

La audiencia tiene carácter intermedio y su propósito principal será revisar si la fiscalía mantiene la solicitud de una posible reducción de condena, como parte del acuerdo de cooperación firmado por Guzmán López con el gobierno estadounidense.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ovidio Guzmán aceptó colaborar con autoridades estadounidenses en diversas investigaciones./ RS

Durante esta comparecencia, también se espera que el tribunal avance en la definición de la fecha de sentencia, un paso determinante dentro del proceso judicial. La información que Ovidio ha proporcionado y su nivel de colaboración serán elementos clave para las decisiones que tome la corte.

El caso de El Ratón continúa siendo uno de los expedientes más relevantes en la ofensiva legal de Estados Unidos contra el narcotráfico, y su resolución podría tener impacto directo en futuras acciones contra otras figuras del Cártel de Sinaloa.