"Lo podríamos hacer mucho mejor": Doménec Torrent es autocrítico ante los resultados de Rayados en Liga MX y Concacaf

Con tres partidos sin victoria, Rayados de Monterrey enfrentará este miércoles a Xelajú de Guatemala para avanzar a la siguiente ronda de la Copa de Campeones Concacaf. El equipo regio sufrió como visitante en la ida y apenas rescató el empate gracias a Jesús 'Tecatito' Corona, por lo que está obligado a ganar y gustar este miércoles en el Estadio BBVA.

El propio director técnico de la Pandilla, Doménec Torrent, reconoció que están obligados a tener una mejor actuación, sobre todo porque tienen el plantel para ello. "Con el potencial que tienen creo que lo podríamos hacer mucho mejor", declaró el estratega español

Torrent, conforme con el plantel que tiene en Rayados de Monterrey

Para el Clausura 2026, Rayados fichó a Sebastián Rodríguez, Alonso Aceves, Luca Orellano y Uros Djurdjevic, a pesar de lo cual Torrent dejó entrever que por momentos no logra transmitir su idea de juego. "Aquí tengo tan buenos jugadores que a veces me tengo que acomodar a ellos, a veces tienes buenos jugadores, pero no tienes especialistas para jugar de tal manera".

Doménec Torrent y Antonio Mohamed en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Pero como entrenador tengo una plantilla excepcional y me tengo que adecuar a ellos y sus características. Muchas veces el entrenador es esto, agarrar a diferentes jugadores que son muy buenos e intentar beneficiarlos a ellos, quitarte de lo que tú quieres", y puntualizó que tiene un buen grupo con el cual confía en sacar los resultados los próximos compromisos.

"No cambiaría el plantel que tengo porque son muy buenos, estaba acostumbrado a jugar muy posicional y son jugadores que tienen otras cualidades, buenísimos, y con ellos vamos a competir por el campeonato", finalizó el estratega español, que en su último compromiso, ante América en la Jornada 5 del Clausura 2026, se fue expulsado al final del partido.

'Tecatito' Corona en celebración de gol en el partido de ida de la Primera Ronda de Concachampions ante Xelajú | MEXSPORT

¿Cuáles son los próximos partidos de Rayados de Monterrey?

Después de jugarse su boleto a Octavos de Final este miércoles en casa, Rayados repetirá en el Gigante de Acero en la Liga MX y se enfrentará a León en la Jornada 6. Para la siguiente fecha visitará a Pumas y cerrará febrero como local ante Cruz Azul en la octava jornada del campeonato mexicano.