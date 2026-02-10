WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador

WhatsApp continúa ampliando las funciones de su plataforma y ahora ha dado un paso importante en su versión para escritorio. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, inició pruebas para habilitar llamadas de voz y videollamadas directamente desde WhatsApp Web, una característica que hasta ahora estaba limitada principalmente a dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio.

La nueva función de llamadas en WhatsApp Web está disponible solo para chats individuales en fase de prueba./ Pixabay

Esta nueva función se encuentra en fase de prueba, por lo que solo algunos usuarios han comenzado a verla disponible en sus cuentas. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para quienes utilizan WhatsApp desde navegadores como Chrome, Edge o Safari, sin necesidad de instalar software adicional.

Hasta el momento, la herramienta está diseñada únicamente para chats individuales, lo que significa que las llamadas grupales aún no forman parte de esta prueba inicial.

¿Cómo funcionarán las llamadas de voz y video en WhatsApp Web?

De acuerdo con la información disponible, la función permitirá realizar llamadas de voz y videollamadas mediante íconos visibles dentro de la ventana del chat, de forma similar a la interfaz que ya existe en la aplicación móvil y de escritorio.

Usuarios podrán realizar llamadas y videollamadas sin instalar aplicaciones adicionales en su computadora./ Pixabay

Para poder utilizarla, será necesario contar con un micrófono y cámara habilitados, así como otorgar los permisos correspondientes al navegador. La calidad de audio y video dependerá de la conexión a internet del usuario, al igual que ocurre en otros servicios de comunicación en línea.

WhatsApp busca que esta herramienta sea intuitiva y fácil de usar, reduciendo la dependencia del teléfono móvil para realizar llamadas, especialmente en entornos de trabajo o estudio donde se utiliza con mayor frecuencia la versión web.

La incorporación de llamadas en WhatsApp Web responde a una demanda constante de los usuarios, quienes durante años han solicitado funciones más avanzadas en la versión para navegador. Hasta ahora, WhatsApp Web se había centrado principalmente en la mensajería y el envío de archivos.

La herramienta requiere micrófono, cámara y permisos del navegador para funcionar correctamente./ Pixabay

Con esta prueba, la plataforma avanza hacia un modelo más integrado, permitiendo que los usuarios puedan comunicarse de forma más flexible desde distintos dispositivos sin perder funciones clave.

Sin embargo, al tratarse de una prueba, Meta no ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento ni ha detallado cuándo estará disponible para todos los usuarios. Tampoco se ha especificado si esta función llegará primero a ciertas regiones o sistemas operativos.