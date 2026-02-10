Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador

WhatsApp Web comenzó a probar las llamadas de voz y videollamadas directamente desde el navegador./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:09 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para quienes utilizan WhatsApp desde navegadores como Chrome, Edge o Safari

WhatsApp continúa ampliando las funciones de su plataforma y ahora ha dado un paso importante en su versión para escritorio. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, inició pruebas para habilitar llamadas de voz y videollamadas directamente desde WhatsApp Web, una característica que hasta ahora estaba limitada principalmente a dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio.

La nueva función de llamadas en WhatsApp Web está disponible solo para chats individuales en fase de prueba./ Pixabay

Esta nueva función se encuentra en fase de prueba, por lo que solo algunos usuarios han comenzado a verla disponible en sus cuentas. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para quienes utilizan WhatsApp desde navegadores como Chrome, Edge o Safari, sin necesidad de instalar software adicional.

Hasta el momento, la herramienta está diseñada únicamente para chats individuales, lo que significa que las llamadas grupales aún no forman parte de esta prueba inicial.

¿Cómo funcionarán las llamadas de voz y video en WhatsApp Web?

De acuerdo con la información disponible, la función permitirá realizar llamadas de voz y videollamadas mediante íconos visibles dentro de la ventana del chat, de forma similar a la interfaz que ya existe en la aplicación móvil y de escritorio.

Usuarios podrán realizar llamadas y videollamadas sin instalar aplicaciones adicionales en su computadora./ Pixabay

Para poder utilizarla, será necesario contar con un micrófono y cámara habilitados, así como otorgar los permisos correspondientes al navegador. La calidad de audio y video dependerá de la conexión a internet del usuario, al igual que ocurre en otros servicios de comunicación en línea.

WhatsApp busca que esta herramienta sea intuitiva y fácil de usar, reduciendo la dependencia del teléfono móvil para realizar llamadas, especialmente en entornos de trabajo o estudio donde se utiliza con mayor frecuencia la versión web.

La incorporación de llamadas en WhatsApp Web responde a una demanda constante de los usuarios, quienes durante años han solicitado funciones más avanzadas en la versión para navegador. Hasta ahora, WhatsApp Web se había centrado principalmente en la mensajería y el envío de archivos.

La herramienta requiere micrófono, cámara y permisos del navegador para funcionar correctamente./ Pixabay

Con esta prueba, la plataforma avanza hacia un modelo más integrado, permitiendo que los usuarios puedan comunicarse de forma más flexible desde distintos dispositivos sin perder funciones clave.

Sin embargo, al tratarse de una prueba, Meta no ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento ni ha detallado cuándo estará disponible para todos los usuarios. Tampoco se ha especificado si esta función llegará primero a ciertas regiones o sistemas operativos.

Meta busca ofrecer una experiencia más completa de WhatsApp Web, similar a la versión móvil y de escritorio./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
17:19 La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
17:09 WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
17:04 Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
17:04 Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
16:57 ¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
16:45 ¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
16:36 Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"
16:32 ¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres
16:28 Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento
16:26 Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Contra
10/02/2026
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
Futbol
10/02/2026
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
Contra
10/02/2026
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero