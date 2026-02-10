Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"

Salma Hayek se ha consolidado como una figura clave en la serie Como Agua Para Chocolate, adaptación televisiva de la célebre novela de Laura Esquivel. Actrices del proyecto señalaron que su liderazgo y compromiso han sido esenciales en cada etapa del desarrollo de la producción.

El elenco y director compartieron detalles de la segunda temporada durante la conferencia de prensa. / Georgina Sánchez

"Trabajar con Salma es tener un pilar muy sólido"

La actriz Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena en la adaptación, destacó que uno de los elementos que más ha fortalecido la serie ha sido contar con Hayek como productora. Azuela mencionó que la protagonista de diversos proyectos internacionales estuvo atenta y involucrada en cada fase del proyecto, apoyando decisiones creativas y de producción.

“Trabajar con Salma Hayek es tener un pilar muy sólido. Es una líder nata, articula con claridad su visión y desde el principio fue una compañía importante para nosotros. Siempre fue generosa y entusiasta, no solo por sacar adelante el proyecto, sino por mostrar a México y ponerlo en un lugar del que nos podamos sentir orgullosos”, compartió la actriz.

Irene Azuela interpreta a 'Mamá Elena' en la adaptación. / Georgina Sánchez

El papel de Salma Hayek como productora ejecutiva

En esta adaptación, Salma Hayek funge como productora ejecutiva, un rol que implica supervisión general del proyecto, apoyo creativo y acompañamiento al equipo artístico y técnico. Su experiencia en producciones internacionales aportó una visión que ayudó a consolidar la serie como una propuesta de alto nivel.

La actriz y productora ha reiterado en distintas ocasiones su interés por impulsar historias mexicanas con alcance global, y Como Agua Para Chocolate representa uno de esos proyectos emblemáticos.

Salma Hayek figura como productora de 'Como agua para chocolate'. / @salmahayek

Una historia mexicana con alcance internacional

La serie retoma la historia de amor, tradición y realismo mágico ambientada en el México revolucionario, elementos que han hecho de Como Agua Para Chocolate una obra reconocida en todo el mundo. Esta nueva versión busca conectar con nuevas audiencias, sin perder la identidad cultural que caracteriza al relato original.





Esta segunda temporada se estrena el próximo 15 de febrero por HBO Max.