“Un gran orgullo para México”: Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final olímpica

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al patinador mexicano Donovan Carrillo por su clasificación a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, un hecho histórico para el deporte mexicano en esta disciplina.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó el orgullo que representa para el país el desempeño del atleta y su lugar entre los mejores competidores del mundo.

Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México, escribió la mandataria.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. / AP

¿Cómo logró Donovan Carrillo avanzar a la final?

Donovan Carrillo concretó su pase a la final del patinaje artístico tras una destacada actuación en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrado en la Milano Ice Skating Arena. Con una puntuación de 75.56 puntos, se ubicó entre los 24 mejores patinadores de la competencia.

El jalisciense interpretó una rutina al ritmo de Hip Hip Chin Chin, donde combinó técnica y estilo, a pesar de una caída en uno de sus saltos, y pudo asegurar así su lugar en la siguiente instancia.

Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026

Este avance marca la segunda final olímpica de Carrillo, ya que también logró este hito en Beijing 2022, convirtiéndose en un referente nacional del patinaje artístico en competencias invernales.

Felicitaciones y reconocimiento nacional

Tras su clasificación, figuras públicas, usuarios en redes y la propia presidenta expresaron su reconocimiento a Carrillo. En su mensaje, Sheinbaum resaltó no sólo el resultado deportivo, sino la representación de México en escenarios internacionales de alto nivel.

Donovan Carrillo disputará la final del patinaje artístico varonil. / AP

Próximo reto: la final olímpica

La final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 está programada para el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). En esa instancia, Carrillo buscará mejorar su desempeño y aspirar a un resultado histórico para México.

Su participación continúa siendo motivo de orgullo y expectativa para la delegación mexicana, que ve en él una figura inspiradora para futuras generaciones de atletas.

