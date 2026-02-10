Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley

La CDMX aprobó una nueva ley que busca proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:57 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La medida surge ante el aumento de riesgos como el acoso digital, la exposición a contenidos inapropiados y el uso excesivo de plataformas digitales

La Ciudad de México dio un paso relevante en materia de protección infantil en entornos digitales con la aprobación de una nueva legislación que regula el uso de redes sociales por parte de menores de edad. La medida surge ante el aumento de riesgos como el acoso digital, la exposición a contenidos inapropiados y el uso excesivo de plataformas digitales.

La nueva ley no plantea una prohibición absoluta del acceso a internet, sino que establece lineamientos y restricciones específicas para el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, priorizando el interés superior de la niñez y su desarrollo integral.

La legislación establece restricciones y lineamientos, pero no prohíbe totalmente las redes sociales para menores./ Pixabay

De acuerdo con lo establecido, las plataformas digitales deberán reforzar mecanismos de verificación de edad, así como implementar medidas que permitan un mayor control parental y la protección de datos personales de los menores que utilicen estos servicios.

¿Qué restricciones contempla la nueva ley para niñas y niños en CDMX?

Uno de los puntos centrales de la legislación es la limitación del acceso a redes sociales para menores, especialmente en edades tempranas, salvo que exista autorización y acompañamiento de padres o tutores. El objetivo es evitar que niñas y niños naveguen sin supervisión en espacios digitales que no están diseñados para su edad.

Padres y tutores tendrán un papel clave en la supervisión del uso de plataformas digitales por parte de menores./ Pixabay

La ley también contempla que las plataformas deberán adaptar sus contenidos y funciones, reduciendo la exposición a publicidad dirigida, retos virales peligrosos o interacciones con personas desconocidas que representen un riesgo para los menores.

Asimismo, se promueve la educación digital como una herramienta clave para que familias y escuelas fomenten un uso responsable de la tecnología, fortaleciendo habilidades como la seguridad en línea, la privacidad y el pensamiento crítico.

Protección digital y responsabilidades compartidas

Las autoridades capitalinas han señalado que esta legislación busca establecer una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas digitales y las familias. No se trata únicamente de limitar, sino de crear entornos digitales más seguros para la niñez.

Las plataformas digitales deberán reforzar mecanismos de verificación de edad y protección de datos./ Pixabay

La normativa también prevé sanciones para quienes incumplan las disposiciones, especialmente en casos donde se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante el uso indebido de redes sociales.

Últimos videos
Lo Último
19:08 Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
18:59 ¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
18:49 ¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
18:21 Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
18:03 ¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
17:57 ¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
17:54 Ronald Araujo rompe el silencio sobre su ansiedad: 'Estaba jugando con depresión'
17:50 América: ¿Qué jugadores apuntan a perderse la Liguilla con las Águilas por el Mundial?
17:49 Confirmado: Endrick regresará al Real Madrid tras brillar en Lyon
17:41 “Un gran orgullo para México”: Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final olímpica
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
Futbol
10/02/2026
Vinícius registrado con América, ¿podrá jugar el Clásico Nacional?
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
Contra
10/02/2026
¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Futbol
10/02/2026
¿Cuándo verán acción los nuevos refuerzos de América? André Jardine adelanta acción de sus juagodres
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
Contra
10/02/2026
Paseo Nocturno en CDMX por el Día del Amor y la Amistad 2026: Fecha y horarios
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
NFL
10/02/2026
¿Mexicano 'arruina' el show de Bad Bunny en el Super Bowl? El misterio de la bandera en el SB LX
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley
Contra
10/02/2026
¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley