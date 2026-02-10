¿CDMX prohibirá las redes sociales para niños? Esto busca la nueva ley

La Ciudad de México dio un paso relevante en materia de protección infantil en entornos digitales con la aprobación de una nueva legislación que regula el uso de redes sociales por parte de menores de edad. La medida surge ante el aumento de riesgos como el acoso digital, la exposición a contenidos inapropiados y el uso excesivo de plataformas digitales.

La nueva ley no plantea una prohibición absoluta del acceso a internet, sino que establece lineamientos y restricciones específicas para el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, priorizando el interés superior de la niñez y su desarrollo integral.

La legislación establece restricciones y lineamientos, pero no prohíbe totalmente las redes sociales para menores./ Pixabay

De acuerdo con lo establecido, las plataformas digitales deberán reforzar mecanismos de verificación de edad, así como implementar medidas que permitan un mayor control parental y la protección de datos personales de los menores que utilicen estos servicios.

¿Qué restricciones contempla la nueva ley para niñas y niños en CDMX?

Uno de los puntos centrales de la legislación es la limitación del acceso a redes sociales para menores, especialmente en edades tempranas, salvo que exista autorización y acompañamiento de padres o tutores. El objetivo es evitar que niñas y niños naveguen sin supervisión en espacios digitales que no están diseñados para su edad.

Padres y tutores tendrán un papel clave en la supervisión del uso de plataformas digitales por parte de menores./ Pixabay

La ley también contempla que las plataformas deberán adaptar sus contenidos y funciones, reduciendo la exposición a publicidad dirigida, retos virales peligrosos o interacciones con personas desconocidas que representen un riesgo para los menores.

Asimismo, se promueve la educación digital como una herramienta clave para que familias y escuelas fomenten un uso responsable de la tecnología, fortaleciendo habilidades como la seguridad en línea, la privacidad y el pensamiento crítico.

Protección digital y responsabilidades compartidas

Las autoridades capitalinas han señalado que esta legislación busca establecer una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas digitales y las familias. No se trata únicamente de limitar, sino de crear entornos digitales más seguros para la niñez.

Las plataformas digitales deberán reforzar mecanismos de verificación de edad y protección de datos./ Pixabay