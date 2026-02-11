¡Rivales Mundialistas! México alista tres partidos amistosos para cerrar su preparación a la Copa del Mundo

Llegarán listos al Mundial. La Selección Mexicana alista tres partidos más rumbo a la Copa del Mundo. De acuerdo con reportes, el Tricolor tendría en puerta juegos ante dos equipos que también verán acción en el torneo de verano y uno más que ha complicado a sus rivales en Europa.

La Selección Mexicana tiene ya en puerta tres partidos amistosos. El Tri se medirá a Islandia este febrero para posteriormente en la Fecha FIFA de marzo, medirse ante Portugal y Bélgica. Estos tres rivales apuntan a ser buenas pruebas para el equipo de Javier Aguirre.

Selección Mexicana I IMAGO7

Rivales mundialistas

Aunque aún no se ha confirmado, la Selección Mexicana apunta a medirse a otros dos equipos mundialistas previo al torneo internacional. De acuerdo con información de TUDN, el equipo azteca se verá las caras con Ghana y Australia.

Estos dos equipos serán clave para la preparación del Tri pues, pertenecen a las confederaciones de los rivales del Tri en la Fase de Grupos. En el caso de Ghana, representa un rival equivalente a Sudáfrica y un equipo que ha dado buenas impresiones en sus participaciones en las Copas del Mundo.

México ya ha enfrentado a Ghana | MEXSPORT

En el caso de Australia, aunque está lejos del nivel de Corea del Sur, es una selección que está acostumbrada a pelear con equipos de la Confederación Asiática, y una Selección que participa constantemente en la Copa del Mundo.

Último rival

En cuanto al último rival del Tri, según los reportes, sería Serbia. El equipo no logró clasificar a la justa mundialista, pero ha tenido una mejora importante en las últimas décadas. La selección balcánica será un rival que servirá de preparación para el tercer duelo de Fase de Grupos que será ante un equipo del repechaje de la UEFA.

Serbia tiene experiencia mundialista | MEXSPORT