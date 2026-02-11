“Bodas S.A.”, la nueva serie de Consuelo Duval: estreno, elenco y detalles

Consuelo Duval se mostró optimista al hablar sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, con quien mantiene una estrecha amistad. La actriz y comediante señaló que su colega ha mostrado avances positivos, lo que ha generado tranquilidad entre quienes siguen de cerca su recuperación.

“Bodas S.A.” es una comedia que contará con 10 capítulos en su primera temporada./ Georgina Sánchez

Durante encuentros recientes con medios, Duval evitó entrar en detalles médicos, pero dejó claro que el proceso de Yolanda va por buen camino. Sus palabras fueron recibidas con alivio por el público, que desde hace meses ha manifestado preocupación por la conductora.

Al mismo tiempo, Consuelo atraviesa un momento importante en lo profesional con el próximo estreno de la serie “Bodas S.A.”, una comedia que se suma a la oferta de producciones originales de la plataforma ViX y que marca un proyecto especial en su carrera.

Consuelo Duval protagoniza la serie “Bodas S.A.”, que se estrena el 13 de febrero en la plataforma ViX./ Georgina Sánchez

¿De qué trata “Bodas S.A.” y cuándo se estrena?

La serie “Bodas S.A.” se estrenará el 13 de febrero y contará con una primera temporada de 10 capítulos. La historia gira en torno al mundo de la organización de bodas, combinando situaciones cómicas con conflictos personales y familiares que se desarrollan en cada episodio.

El proyecto destaca no solo por su elenco, sino por el tono ligero y cercano que busca conectar con el público a través del humor y las relaciones humanas, un terreno en el que Consuelo Duval tiene amplia experiencia.

“Bodas S.A.” forma parte de las producciones originales de ViX para febrero./ Georgina Sánchez

Consuelo Duval y su hija comparten pantalla

Uno de los aspectos más comentados de la serie es que Consuelo Duval comparte créditos con su hija, quien forma parte del elenco. La actriz ha expresado que este proyecto tiene un valor emocional especial, ya que trabajar juntas representa un momento significativo en su vida personal y profesional.

La hija de Consuelo Duval ha manifestado su emoción y entusiasmo por participar en la serie, destacando lo importante que ha sido para ella coincidir con su madre en un proyecto de esta magnitud y aprender de su trayectoria.

Consuelo, por su parte, ha señalado que la experiencia de trabajar con su hija ha sido enriquecedora y llena de orgullo, al ver su crecimiento artístico y su compromiso en el set.

Entre el optimismo por la salud de Yolanda Andrade y el estreno de “Bodas S.A.”, Consuelo Duval vive una etapa marcada por noticias positivas, nuevos retos profesionales y momentos personales que han conectado con el público que la sigue desde hace años.