Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo

El Super Bowl LX registró una audiencia media de 124,9 millones de espectadores en las plataformas de acuerdo a NBC donde se emitió, lo que representa un ligero descenso respecto a las cifras récord del año anterior. La caída fue de 2,8 millones en comparación con la edición pasada, que ostenta la marca del Super Bowl más visto de la historia. Aun así, el partido del domingo se posiciona como el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

Durante el segundo cuarto, el partido alcanzó un pico de 137,8 millones de espectadores, la cifra más alta registrada en la historia de la televisión estadounidense.

BAD BUNNY NO ROMPIÓ RÉCORD KENDRICK LAMAR

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny congregó a 128,2 millones de personas, 5,3 millones menos que el show de Kendrick Lamar del año pasado, que sigue siendo el más visto en la historia del Super Bowl. Bad Bunny, nombrado el artista más escuchado en Spotify en 2025, interpretó sus éxitos en español y rindió homenaje a la cultura puertorriqueña con una coreografía vibrante y alegre. El espectáculo incluyó un momento único: una pareja se casó legalmente durante la transmisión. El presidente Trump criticó la actuación en redes sociales, calificándola de «repugnante».

Bad Bunny hizo historia con sus presentación en el Super Bowl y en TikTok / AP

La audiencia media del domingo, que no logró superar la marca de la temporada anterior, pudo verse afectada por un partido con poca emoción en el campo. Fuera de él, las cifras de audiencia incorporaron una metodología de medición más amplia de Nielsen, implementada en 2025. Este nuevo sistema captura con mayor precisión el panorama completo de la audiencia, lo que ha resultado en cifras generalmente más altas para diversas propiedades deportivas televisivas en los últimos seis meses.

La transmisión se benefició de un contexto particular: además de ser el mayor evento televisivo del año, coincidió con los Juegos Olímpicos de Invierno, que atraen a aficionados ocasionales de todo el país. Un tercer factor fue la gran atención generada por el artista del medio tiempo, que incluso motivó un evento competidor organizado por Turning Point USA. Este concierto, liderado por Kid Rock, llegó a registrar 6 millones de espectadores simultáneos en YouTube, aunque esta cifra no ha sido certificada por un sistema de medición estándar de la industria.

BAD BUNNY SIGUE SUMANDO MILLONES

Hasta el martes, el video del espectáculo de Bad Bunny en el canal de YouTube de la NFL superaba los 57 millones de reproducciones, mientras que el video archivado del concierto de Turning Point en su canal de YouTube contaba con 21 millones.

Bad Bunny está bajo la lupa luego de show de medio tiempo en el Super Bowl/AP

El récord anterior lo estableció el Super Bowl del año pasado en Fox, con 127,7 millones de espectadores, y el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar, que alcanzó los 133,5 millones, otra marca histórica.

Gracias a la metodología de seguimiento mejorada y la incesante popularidad de la NFL, la temporada 2025 fue la segunda mejor en términos de audiencias televisivas desde que comenzaron a medirse en 1988, con un promedio de 18,7 millones de espectadores.