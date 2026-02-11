Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo

El Super Bowl LX va para los Seahawks | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:06 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las cifras oficiales del rating del Super Bowl LX lo colocan en el segundo lugar histórico del evento, solo por detrás del anterior Super Bowl

El Super Bowl LX registró una audiencia media de 124,9 millones de espectadores en las plataformas de acuerdo a NBC donde se emitió, lo que representa un ligero descenso respecto a las cifras récord del año anterior. La caída fue de 2,8 millones en comparación con la edición pasada, que ostenta la marca del Super Bowl más visto de la historia. Aun así, el partido del domingo se posiciona como el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

Durante el segundo cuarto, el partido alcanzó un pico de 137,8 millones de espectadores, la cifra más alta registrada en la historia de la televisión estadounidense.

BAD BUNNY NO ROMPIÓ RÉCORD KENDRICK LAMAR

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny congregó a 128,2 millones de personas, 5,3 millones menos que el show de Kendrick Lamar del año pasado, que sigue siendo el más visto en la historia del Super Bowl. Bad Bunny, nombrado el artista más escuchado en Spotify en 2025, interpretó sus éxitos en español y rindió homenaje a la cultura puertorriqueña con una coreografía vibrante y alegre. El espectáculo incluyó un momento único: una pareja se casó legalmente durante la transmisión. El presidente Trump criticó la actuación en redes sociales, calificándola de «repugnante».

Bad Bunny hizo historia con sus presentación en el Super Bowl y en TikTok / AP

La audiencia media del domingo, que no logró superar la marca de la temporada anterior, pudo verse afectada por un partido con poca emoción en el campo. Fuera de él, las cifras de audiencia incorporaron una metodología de medición más amplia de Nielsen, implementada en 2025. Este nuevo sistema captura con mayor precisión el panorama completo de la audiencia, lo que ha resultado en cifras generalmente más altas para diversas propiedades deportivas televisivas en los últimos seis meses.

La transmisión se benefició de un contexto particular: además de ser el mayor evento televisivo del año, coincidió con los Juegos Olímpicos de Invierno, que atraen a aficionados ocasionales de todo el país. Un tercer factor fue la gran atención generada por el artista del medio tiempo, que incluso motivó un evento competidor organizado por Turning Point USA. Este concierto, liderado por Kid Rock, llegó a registrar 6 millones de espectadores simultáneos en YouTube, aunque esta cifra no ha sido certificada por un sistema de medición estándar de la industria.

BAD BUNNY SIGUE SUMANDO MILLONES

Hasta el martes, el video del espectáculo de Bad Bunny en el canal de YouTube de la NFL superaba los 57 millones de reproducciones, mientras que el video archivado del concierto de Turning Point en su canal de YouTube contaba con 21 millones.

Bad Bunny está bajo la lupa luego de show de medio tiempo en el Super Bowl/AP

El récord anterior lo estableció el Super Bowl del año pasado en Fox, con 127,7 millones de espectadores, y el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar, que alcanzó los 133,5 millones, otra marca histórica.

Gracias a la metodología de seguimiento mejorada y la incesante popularidad de la NFL, la temporada 2025 fue la segunda mejor en términos de audiencias televisivas desde que comenzaron a medirse en 1988, con un promedio de 18,7 millones de espectadores.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
21:12 ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
20:56 DT de Olimpia aclara sus palabras sobre grandeza del América: "Está a la altura de los grandes de Sudamérica"
20:52 ¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
20:36 Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
20:35 Pumas: Este es el plantel completo de los felinos para el Clausura 2026
20:06 Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo
19:54 César Garza causa baja de Pumas para la Vuelta ante San Diego en Concachampions
19:53 “Bodas S.A.”, la nueva serie de Consuelo Duval: estreno, elenco y detalles
19:51 Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
19:39 La maldición de los QBs que pierden el Super Bowl en su segundo año
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
Futbol Nacional
10/02/2026
¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, en conferencia de prensa | CAPTURA DE PANTALLA
Futbol
10/02/2026
DT de Olimpia aclara sus palabras sobre grandeza del América: "Está a la altura de los grandes de Sudamérica"
¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
Contra
10/02/2026
¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
Videos
10/02/2026
Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
Pumas definió su plantilla para el Clausura 2026 | IMAGO7
Futbol
10/02/2026
Pumas: Este es el plantel completo de los felinos para el Clausura 2026
Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo