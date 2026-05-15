¿Dónde y cuándo se jugará la Vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Se acerca la quinta estrella. Con un golazo de Alice Soto en el primer tiempo, Rayadas de Monterrey venció 1-0 a América en la ida de la Fina del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Con ello, el equipo dirigido por Amandine Miquel dio el primer paso al campeonato.

Con el apoyo de un Estadio BBVA lleno, la Pandilla se adelantó en la eliminatoria y buscará coronar un torneo épico, primero bajo la dirección técnica de la estratega francesa. Sin embargo, no tendrá un reto sencillo en su visita a la Ciudad de México.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Por su parte, el equipo dirigido por Ángel Villacampa tiene la obligación de remontar. En ocho torneos que el español ha dirigido, en siete llegó a la Final, pero solo ganó una (Clausura 2023), por lo que perder nuevamente otro campeonato podría significar el final del ibérico en el banquillo azulcrema.

Partido de ida finalizó con bronca

Fue al minuto 87, que luego de la disputa de un balón, Scarlett Camberos y Samantha Simental se encararon en la banda izquierda. Al no controlar el balón, la delantera azulcrema no pudo contener la frustración y manoteo con la defensa regia, además que ambas se encararon.

Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

La central Ana Paola Hernández y la cuarta árbitra María Fernanda Márquez de inmediato se acercaron a separar a las jugadoras, que no continuaron su conflicto. El problema estuvo en que Geyse llegó a empujar a Simental, por lo que más jugadoras de Rayadas se acercaron para separarla.

Irene Guerrero y Gaby García fueron jugadoras de América que también se vieron involucradas en los empujones y jaloneos, mientras que Diana García y Nicole Pérez trataron de calmar a las jugadoras de ambos clubes. Al final, Camberos y Simental fueron las únicas amonestadas.

Jugadoras de Rayadas y América en conato de bronca en la Final de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿Dónde y cuándo será la vuelta entre América y Monterrey?

El compromiso de vuelta será un momento inédito en la historia de la Liga MX Femenil, ya que por primera vez el campeón se definirá poco después de medio día. El partido está programado para el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.