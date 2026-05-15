¿Plan exitoso? Efraín Juárez sale tranquilo de la derrota ante Pachuca

Universidad Nacional no mostró una cara positiva en el encuentro de Ida de las Semifinales del Clausura 2026, lo cual Pachuca aprovechó para sacar la victoria de 1-0. Sin embargo, el resultado no es del todo malo para Pumas, pues únicamente tiene que hacer un gol para clasificar a la Gran Final.

¿Hay tranquilidad en Pumas tras caer ante Pachuca?

Efraín Juárez comentó que el plan de partido era así, pues sabía que Pachuca iba a buscar el resultado para que en la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario no fuera tan dura como ahora pinta ser.

“Un partido así, un partido largo, un partido entendiendo que ellos tenían que aprovechar su localía para sacar una ventaja importante y luego meterse en Cebu. Sabíamos cómo lo habíamos planteado, lo teníamos claro desde el lunes, martes, cómo queríamos que se fuera este partido. Y bueno, hoy hay que ir a casa con nuestra gente, plantear un buen partido y a buscar el resultado”, dijo Efraín Juárez.

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT

Las eliminatorias no se definen en la Ida

El entrenador mexicano explicó que en los distintos países en los que ha tenido experiencia saben que un partido de Ida no define la eliminatoria, y el panorama no es malo al considerar que solo necesita un gol.

"Hay que entender: esto no es fecha 14, 13 o 12; es una Liguilla y es un partido de 180 minutos. Los grandes maestros de esta disciplina, con quienes he tenido la oportunidad de platicar, estar y ser campeón en el futbol mexicano, en Colombia, Bélgica y MLS con el mismo sistema, son muy claros: la fase no se gana en el primer partido. Un resultado positivo te puede beneficiar para el segundo encuentro, pero también se puede perder.

"Hemos aprendido de todo lo vivido a lo largo de este tiempo y hoy me encantó el equipo; fue un equipo maduro, que sabía perfectamente a qué jugaba y que estuvo tranquilo en la situación. Al final, ellos terminan con un expulsado y nosotros vamos con mucha ilusión para revertir esta situación en casa, con nuestra gente, en un estadio importante e imponente, que seguramente estará lleno. Esa es la Liguilla. Hay que entender que no puedes venir a esta parte de visitante solo pensando en ir después a casa. Nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero entendemos que es sólo un gol más”, agregó Juárez.

Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Juárez expresó que la serie está abierta, también al tener en cuenta que uno de sus hombres más importantes como Eduardo Bauermann no estará disponible, debido a la expulsión en los últimos minutos.

“Estos Pumas están con la misma ilusión. Sabemos que es un gol de diferencia nada más, contra un ofensivo importante. El rival tiene jugadores con mucha capacidad ofensiva e importante, saben perfectamente lo que juegan. Creo que ellos también tenían en mente salir con un resultado más abultado para tener mayor seguridad. Hoy estamos tranquilos, la serie está abierta, pero entendemos que estamos en casa y vamos por un gol”, finalizó el mexicano.