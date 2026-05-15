"Vamos a ganar": Idrissi manda una 'advertencia' a Pumas de cara a la visita a CU

No les intimida el Pedregal. Pachuca tomó la mínima ventaja en la eliminatoria contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX y el próximo domingo buscará finiquitar la serie para clasificar a la Final. Y aunque el Estadio Olímpico Universitario es un escenario complicado, los Tuzos no saldrán a especular.

Así de claro fue Oussama Idrissi, autor del único gol del partido de ida de la Semifinal este jueves en el Estadio Hidalgo. El atacante marroquí aseguró que irán al compromiso de vuelta con la determinación de ganar para no meterse en complicaciones.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"A ganar; es la única manera, como hicimos todo el torneo, lo hicimos contra Toluca, también en la Liguilla, y no vamos a cambiar nada", declaró Idrissi. De igual forma, destacó que Pachuca tiene mucha calidad u disciplina, por lo que pueden quedarse con el boleto a la Final.

Pumas y Pachuca merecen la Final

A pesar de la confianza en su equipo, Oussama reconoció que enfrentarán un rival complicado, por lo que fue importante ganar en casa. "Hicimos un muy buen partido. Sabíamos que Pumas es un equipo muy bueno, no es fácil competir contra ellos".

"Creo que hoy los dos equipos mostraron por qué están en Liguilla y por qué están en Semifinales. Seguramente vamos a enfrentar un partido complicado allá. Dimos un paso grande y tenemos que seguir el siguiente partido", añadió.

Por último, consideró que será un juego parejo y que el equipo que avance lo hará porque tiene merecido ser finalista de la Liga MX. "Somos un equipo muy duro y vamos a enfrentar un rival que también es duro. Entonces seguramente el que pase merece estar en la Final", finalizó.

Oussama Idrissi en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a Pachuca de visitante en CU?

Los Tuzos ganaron en su más reciente visita a los del Pedregal, con marcador 2-3 en el Apertura 2025. Álvaro Angulo y Jorge Ruvalcaba hicieron los goles de los universitarios en esa ocasión, pero los hidalguenses dieron vuelta al marcador con tantos de Alan Bautista, Jhonder Cádiz y Gastón Togni.

A pesar de ese antecedente inmediato, en sus últimos diez juegos en CU, Pachuca solo ganó en dos ocasiones. Cinco fueron triunfos a favor de los universitarios, mientras que tres terminaron en empate, resultado que en esta ocasión les favorecería ya que mantendría la ventaja en la eliminatoria en general.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7