Jake Paul insiste: ofrece una bolsa millonaria a 'Canelo' Álvarez por una pelea

El youtuber y ahora boxeador, Jake Paul, ha vuelto a la carga en su intento por conseguir una pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez. En esta ocasión, reveló una supuesta llamada telefónica en la que le habría ofrecido al campeón mexicano una bolsa de 200 millones de dólares para enfrentarse en el cuadrilátero.

"Canelo, tengo 200 millones de dólares para ti, es dinero fácil. Jake Paul contra ‘Canelo’, hagámoslo", se escucha decir a Paul en el audio filtrado. "Esto es lo que los aficionados han estado esperando, es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo", añadió el creador de contenido.

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT

Según la información difundida, la llamada se interrumpió, pero Paul mantuvo un tono cordial con el púgil tapatío. A pesar de expresar su respeto por Álvarez, insistió en el desafío, buscando concretar una fecha para el combate y realizar un anuncio oficial.

¿Habrá combate entre Jake Paul y 'Canelo' Álvarez?

Hasta el momento, ni Saúl Álvarez ni su equipo han emitido una respuesta pública sobre esta nueva invitación de Jake Paul o la filtración del audio.

Jake Paul y Anthony Joshua | AP

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Paul reta al 'Canelo'. En ocasiones anteriores, el mexicano ha desestimado la idea, afirmando no tener interés en subir al ring con el youtuber.

La carrera de Jake Paul en el boxeo ha sido controversial. En diciembre de 2025, se enfrentó al excampeón de peso completo Anthony Joshua, quien lo noqueó en el sexto asalto, causándole una fractura de mandíbula.