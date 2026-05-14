¿Cuántas peleas necesita Canelo para conseguir los 200 MDD que le ofreció Jake Paul?

Jake Paul ofreció 200 millones de dólares a Saúl “Canelo” Álvarez como si fuera la oferta del siglo. El problema es que para el tapatío, esa cifra no es una fortuna, es su agenda de dos peleas. Canelo tiene firmado un contrato con el jeque Turki Al-Sheikh por 400 millones de dólares a cambio de cinco reyertas. La matemática es simple: 80 millones de dólares por pelea, en promedio.

Lo que Jake Paul presentó como “dinero fácil” para convencer al mexicano, resulta que ya es el salario habitual del tapatío y con rivales de verdad, que no le quiten prestigio a lo que ha construido.

Ya van dos peleas cumplidas bajo ese contrato. En septiembre regresa para la tercera, aún no es oficial, pero todo indica que iría ante el invicto francés Christian Mbilli en Arabia Saudita, con el cinturón supermediano del CMB en juego. Para cuando Canelo suba al ring esa noche, ya habrá acumulado 240 millones de dólares dentro de ese acuerdo. Los 200 de Paul quedaron atrás antes de que terminara el tercer round.

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT

¿Cuál fue la respuesta del Canelo?

La respuesta del ex campeón mexicano lo dijo todo sin decir nada. Tres emojis de risa en una historia de Instagram. Sin conferencia, sin comunicado, sin managers respondiendo llamadas. La propuesta no merecía más explicación que eso, y Canelo lo sabía.

Y es que, Paul viene de medirse por primera vez ante un boxeador profesional activo al subirse y perder por nocaut ante Anthony Joshua, quien le proporcionó una doble fractura de mandíbula. Pero Jake también es un hombre de negocios, y sabe muy bien como hacer dinero, es por eso que señala que con Canelo harían la pelea más grande en la historia del boxeo, pues el nombre de tapatío es el que más vende.

Jake Paul busca rival para su próxima pelea | AP

Sin embargo, es complicado que Saúl acepte hoy en día. Luego de su derrota ante Crawford y perder todos los títulos, Canelo tiene sed de revancha; tiene 35 años, un cuerpo que los estudios de longevidad en Suiza midieron equivalente al de alguien de 26, y un contrato que le garantiza otros 160 millones de dólares en las próximas tres peleas.