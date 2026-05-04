¡Luto en el boxeo! Informan de fallecimiento de Don Lama, leyenda en la narración

Triste noticia golpeó al deporte mexicano. Por medio de redes sociales, se dio a conocer el fallecimiento del narrador Eduardo Lamazón, mejor conocido como 'Don Lama', quien se convirtió en una figura inconfundible en las transmisiones de box en México. Fue su colega, Carlos Aguilar 'El Zar' quien informó de la muerte del narrador.

"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre", escribió el 'Zar', pero no dio másdetalles sobre lo ocurrido.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Junto a Lamazón, Aguilar creó un sello distintivo en las transmisiones de Box Azteca. Expresiones como "Lama, Lama, ¡Lamita!" y la popular "Tarjeta Lamazón", se volvieron icónicas para todos los seguidores del boxeo en México.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Don Lama?

En enero de este año, circularon reportes de que Don Lama tuvo complicaciones de salud, lo que lo obligó a ausentarse de las transmisiones de TV Azteca. Sin embargo, se desconoce si fue a raíz de esta situación que se dio el fallecimiento del analista, quien iba a cumplir 70 años en diciembre próximo.

'Lama Lamita' (izquierda) dejó huella en Box Azteca | Imago7

Todavía la semana pasada, el Heraldo publicó una entrevista con Lamazón, quien se encontraba preparando los últimos detalles de su más reciente libro. Por ello, la noticia de su fallecimiento supuso un duro e inesperado golpe para toda la comunidad de los medios de comunicación y del boxeo en México.

Figuras se despiden de Don Lama en redes sociales

Al anuncio del 'Zar' le siguieron mensajes de pésame y despedida por parte de distintos personajes de los medios de comunicación. "Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazon. Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaiman. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino… QEPD", escribió David Faitelson.

Eduardo Lamazón, Carlos Aguilar y Rodolfo Vargas | MEXSPORT

Por su parte, el exboxeador Julio César Chávez, quien compartió en varias transmisiones con Don Lama, expresó su tristeza. "Mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto", escribió en su cuenta de X, mientras que en una historia de Instagram subió una foto de ambos con el mensaje: "Adiós mi Lama. Fue un honor trabajar contigo, te voy a extrañar".

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

Antonio de Valdés también se sumó a los mensajes para despedir al emblemático narrador. "Informan el desafortunado fallecimiento de Eduardo Lamazón. “Don Lama Lamita” fallece a los 70 años de edad, pero su legado que deja en la crónica deportiva será eterno. Una voz legendaria en el deporte mexicano. QEPD, pronta resignación a familiares y amigos cercanos".

Mientras que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recordó la etapa de Don Lama en el organismo y su importancia en el deporte. "En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria", escribió.