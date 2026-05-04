Brian Cogan rechaza extradición del Chapo Guzmán y niega todas sus solicitudes legales

El juez federal Brian Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, rechazó este 4 de mayo de 2026 todas las solicitudes presentadas por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, incluyendo su petición de ser trasladado a México. La decisión se dio luego de que el exlíder del Cártel de Sinaloa enviara cinco cartas en un periodo de dos semanas.

De acuerdo con el documento firmado por el juez, las peticiones del narcotraficante incluían una orden de liberación, la solicitud de un nuevo juicio, acceso a información sobre el veredicto del jurado, así como su extradición a México. Sin embargo, todas fueron desestimadas por falta de sustento legal.

Joaquín Guzmán Loera envió cinco cartas al juez en las últimas dos semanas./ AP

El propio Cogan fue contundente al explicar su resolución: “Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento jurídico. Por consiguiente, se deniegan todas las solicitudes”.

¿Qué pedía El Chapo en las cartas que envió al juez?

En las misivas, escritas a mano y en inglés, Guzmán Loera insistió en que su proceso judicial fue injusto y solicitó una nueva oportunidad para defenderse. También pidió ser devuelto a México, argumentando supuestas irregularidades durante su juicio en Estados Unidos.

🚨El juez Brian Cogan desestimó formalmente las peticiones del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, incluyendo su intento de ser extraditado a México. pic.twitter.com/9nuve9dUb9 — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

En una de las cartas, el capo escribió:

: “El veredicto de mi juicio no fue justo por la política exterior de no tener oportunidad de desestimar mi caso ni de mostrar evidencia para mi liberación. También llevo tres años esperando que mi apelación sea escuchada para una nueva audiencia sobre mi última esperanza fuera de los Estados Unidos. Gracias al juez por aceptar mi solicitud de carta para enviar documentos oficiales sobre los cargos y mi veredicto”.

Asimismo, en otro documento fechado el 23 de abril, solicitó formalmente su traslado: “Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal”.

¿Dónde está El Chapo y qué sigue en su caso?

Actualmente, El Chapo Guzmán cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada una de las más estrictas del mundo. Desde su sentencia, ha intentado sin éxito revertir el fallo mediante apelaciones y escritos legales.

Cabe recordar que en 2019 fue declarado culpable de diez delitos relacionados con narcotráfico, tras un juicio que se extendió por casi cuatro meses y que marcó uno de los procesos más importantes en la historia judicial de Estados Unidos.

El juez consideró que las solicitudes de El Chapo no tenían fundamento jurídico./ X: @distritoregio

El caso del capo también refleja una constante: la insistencia en cuestionar su condena. Incluso en cartas adicionales, ha pedido explicaciones sobre el veredicto del jurado, la posibilidad de recibir visitas familiares y la revisión de su sentencia, la cual ha calificado como “injusta”.

A pesar de estos intentos, el fallo del juez Brian Cogan deja claro que, por ahora, no hay cambios en su situación legal.