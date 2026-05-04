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Tiroteo cerca de la Casa Blanca hoy deja un herido y pone a Trump en alerta máxima

El incidente ocurrió en la calle 15 e Independence Avenue, en Washington D.C./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:29 - 04 mayo 2026
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Un hombre armado fue baleado por el Servicio Secreto el 4 de mayo de 2026 cerca de la Casa Blanca; el presidente Donald Trump se encuentra a salvo

Un fuerte operativo de seguridad se activó este lunes 4 de mayo de 2026 en Washington, D.C., luego de que se registrara un tiroteo cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar temporalmente el complejo presidencial. El incidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas (tiempo de México) en las inmediaciones del Monumento a Washington.

De acuerdo con información del Servicio Secreto de Estados Unidos, el hecho tuvo lugar en la intersección de la calle 15 y la Avenida Independence, donde agentes detectaron a un individuo armado, lo que derivó en una intervención inmediata por parte de las autoridades.

La Casa Blanca fue acordonada y se activaron protocolos de seguridad./ X: @Breaking911

En un primer momento, la corporación informó en redes sociales que su personal se encontraba "presente en la escena de un tiroteo con intervención de un oficial en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington, D.C.". Posteriormente, confirmó que "una persona fue baleada por las fuerzas del orden; su condición es actualmente desconocida. Por favor, evite el área mientras los equipos de emergencia responden".

¿Qué pasó exactamente cerca de la Casa Blanca este 4 de mayo?

Según los reportes oficiales y de periodistas en el lugar, el enfrentamiento se produjo cuando un hombre armado fue detectado por elementos de la División Uniformada del Servicio Secreto, quienes abrieron fuego para neutralizar la amenaza. El sujeto resultó herido de bala, fue abatido y quedó bajo custodia, aunque su estado de salud no ha sido detallado.

Durante el incidente, se aplicaron protocolos de seguridad dentro del complejo presidencial. La oficina de prensa fue cerrada, mientras que los periodistas fueron trasladados a la sala de prensa para resguardarlos ante los reportes de disparos en las inmediaciones.

Trump a salvo y Casa Blanca en alerta máxima

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca al momento de los hechos, pero distintas fuentes confirmaron que no resultó afectado. De acuerdo con reportes periodísticos, el complejo fue colocado en estado de alerta máxima, mientras se aseguraba el perímetro.

Tras controlar la situación, el Servicio Secreto informó que el incidente fue resultado de un enfrentamiento directo con el sospechoso armado. Horas más tarde, las autoridades levantaron la alerta, aunque mantuvieron vigilancia en la zona.

Periodistas fueron trasladados a la sala de prensa tras escucharse disparos en la zona./ X: @LibrexpresionP

Este hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación, ya que se trata del segundo incidente con disparos cerca del mandatario en menos de dos semanas. El pasado 25 de abril de 2026, durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, también se reportó un episodio similar en el que un tirador fue detenido.

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