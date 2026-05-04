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Futbol Internacional

Cholo Simeone rompe los "rituales" antes de enfrentar al Arsenal

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:35 - 04 mayo 2026
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El técnico del Atlético de Madrid desestimó los rumores de superstición en Londres con una respuesta que desató las risas en la sala de prensa

El Atlético de Madrid se encuentra en territorio inglés para definir su pase a la Gran Final de la Champions League, pero más allá de la táctica, fue el carisma de Diego Simeone lo que robó los reflectores. 

En la previa al duelo definitivo ante el Arsenal, el estratega argentino enfrentó los cuestionamientos sobre un supuesto ritual cambiar la sede de concentración del equipo.

La prensa local no dejó pasar el detalle de que los Colchoneros eligieron un hotel distinto al de su última visita en octubre, sugiriendo que se trataba de una maniobra para cambiar la suerte

Atlético de Madrid l AP

Ante la pregunta directa sobre si era un hombre supersticioso, Simeone rompió la tensión con una dosis de cruda realidad económica:

Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre, y el hotel valía más barato. Este valía más barato, por eso cambiamos

A las puertas de su tercera final

Dejando de lado las bromas, el argentino se mostró enfocado en la jerarquía de su plantilla para sentenciar la eliminatoria. Simeone busca alcanzar su tercera final de Champions al mando del club madrileño, con la firme intención de saldar la deuda histórica tras los tropiezos de ediciones anteriores.

Diego Simeone dirigiendo al Atleti l AP

Intentaremos jugar con la intensidad y capacidad de entendimiento que el partido pide. Estamos convencidos de lo que queremos

El técnico, quien confía en que el rendimiento colectivo eleve al Atleti hacia el último peldaño por la Orejona.

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