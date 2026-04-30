Respiro para el Atleti: Julián Álvarez, Sorloth y Giuliano apuntan a la vuelta en Londres

La participación de los jugadores Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, abre las expectativas para el Atletico de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal en Londres, después de aprobar las pruebas medicas en las que fueron sometidos.

Jugadores del Atletico de Madrid celebrando un gol a favor

El delantero argentino, sufrió una lesión en el tobillo minutos antes de finalizar su encuentro frente a Valencia, no se presentará a entrenamiento previo a partido de vuelta y será baja para el segundo partido que se disputará en Londres.

El estado físico de Alexander sigue siendo una incógnita de cara a los próximos compromisos. El atacante intentó regresar tras una semana de descanso, pero volvió a sentir dolor justo antes del pitazo inicial. “Se ha resentido y no podía jugar”, confesó Alemany tras el encuentro.

A esta baja se sumó la de Giuliano Simeone, afectado por un choque con el central del Leverkusen. “Tuvo un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho”, explicó el entrenador argentino, subrayando que la decisión de dejar fuera a ambos jugadores fue meramente precautoria para evitar lesiones de mayor gravedad.

Alexander Sorloth celebra su gol ante Brujas en la Champions League | AP

El Sorloth no logro recuperarse para jugar en el partido de ida frente el Arsenal, debido a una molestia durante el transcurso del encuentro, fue remplazado después del descanso a causa de una contusión, que no le impedirá participar en su encuentro decisivo por la clasificación por el título de la Champions League.

El Atlético de Madrid recupera sus armas para la batalla ante el Arsenal

El cuerpo técnico espera contar con los tres futbolistas para el duelo de vuelta del próximo martes en el Emirates Stadium. Sin embargo, las bajas confirmadas para Londres siguen siendo Pablo Barrios y Nico González, ambos fuera por lesiones musculares.

Por otro lado, persiste la duda de José María Giménez, quien suma ya siete partidos ausente desde su lesión el pasado 4 de abril.