Cholo Simeone acepta que eliminar al Arsenal será 'un desafío extraordinario'

Atlético de Madrid quiere regresar a la Final de la UEFA Champions League, sin embargo, para hacerlo, deberá hacer algo que nadie ha podido hacer esta temporada, vencer a Arsenal en el Emirates Stadium. Es por ello que Diego Simeone aseguró que tendrán un gran desafío la próxima semana.

Nada para nadie

En el partido de este miércoles en Madrid, Colchoneros y Gunners firmaron un empate 1-1 que dejó todo abierto para el partido de Vuelta. En un duelo marcado por el VAR, los dos equipos mandaron el balón al fondo de la red desde los 11 pasos.

Ante este resultado, ambos equipos deberán ir a buscar la victoria la próxima semana en Londres y así pasar a la Final del torneo. En el partido por el campeonato se medirán al ganador entre PSG y Bayern Munich.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

"Un desafío extraordinario"

Al término del partido, el entrenador del equipo madrileño, Diego 'Cholo' Simeone, habló sobre el reto que tendrán la próxima temporada al tener que llevarse el triunfo en la casa del Arsenal. Para el DT argentino será un 'desafío' pero jugarán con 'todo lo que tienen' para acceder a la final.

"¿Qué tenemos por delante? Un desafío extraordinario. Londres, la cancha del Arsenal, un equipo que no ha perdido nunca todavía en la Champions, ilusión tremenda, y iremos a jugar con todo lo que tenemos."

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Aprovecharán el cansancio del Arsenal

El estratega argentino también destacó la actualidad del Arsenal, peleando por ganar dos títulos, sin embargo, también aceptó que esta responsabilidad por ser campeones los ha cansado una situación que buscarán aprovechar en el partido de Vuelta.

"Creo que se notó un poco el cansancio que ellos vienen acumulando de tantos partidos, de tanta presión, de tanta responsabilidad que tienen de ganar la Premier, que van primero, que tienen que ganar la Champions porque han ganado 10 partidos, empatado 3, no han perdido nunca. Y bueno, creo que todo eso se va acumulando"