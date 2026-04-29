¡Nada para nadie! Atlético de Madrid y Arsenal empatan en la Ida de las Semis

En una noche de máxima tensión europea, el Atlético de Madrid y el Arsenal firmaron un empate 1-1 que dejó todo abierto en el Metropolitano. En un duelo marcado por el VAR, los penaltis y la jerarquía de las figuras, Julián "La Araña" Álvarez se vistió de héroe para igualar un encuentro que se le había puesto cuesta arriba al conjunto del Cholo Simeone.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

El partido comenzó con el Atlético presionando alto y un David Raya estelar que le negó el gol a Julián Álvarez apenas al minuto 13 tras un potente disparo desde la frontal. Sin embargo, el Arsenal, fiel a su estilo paciente, fue ganando terreno.

El punto de inflexión llegó al filo del descanso. Una acción muy discutida entre Hancko y Gyökeres terminó en un penalti "riguroso" que el propio delantero sueco se encargó de transformar. A pesar de que Oblak adivinó la trayectoria, la potencia del disparo de Gyökeres puso el 0-1 en el minuto 44, dejando al Metropolitano en silencio antes del entreacto.

Simeone movió el banquillo en la reanudación, dando entrada a Le Normand por un superado Giuliano, y el equipo cambió la cara. El asedio rojiblanco tuvo su recompensa en el minuto 55, cuando tras una revisión en el monitor por una mano de White, el colegiado señaló penalti a favor del Atlético.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

Julián Álvarez no perdonó. Con un "obús" inapelable que dejó sin opciones a Raya, el argentino puso el empate y alcanzó su décimo gol en la presente Champions (20 en la temporada), desatando la locura en la grada.

El partido se rompió en los últimos 20 minutos. Griezmann estrelló un balón en el larguero y Lookman falló una ocasión clarísima mano a mano con Raya. El Arsenal también tuvo las suyas: el VAR volvió a ser protagonista al minuto 81 cuando se anuló un posible penalti de Hancko sobre Eze tras la revisión del colegiado.

En el tiempo de descuento, Nahuel Molina tuvo la victoria en sus botas con un derechazo que se marchó alto por poco. Tras siete minutos de añadido, el pitido final confirmó un reparto de puntos que premia la resistencia de ambos y deja una estadística preocupante para los locales: el Atlético ha encajado en 14 de sus últimos 15 partidos de Champions.