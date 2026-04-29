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Futbol

"Es como la Champions League": Hugo Lloris elogia la Concachampions

Hugo Lloris | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 00:25 - 29 abril 2026
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El portero francés campeón del Mundo habla su experiencia jugando su primer torneo internacional en Concacaf

El guardameta francés Hugo Lorris destacó la ambición del LAFC por coronarse como el mejor equipo de Norteamérica antes de su enfrentamiento contra el Toluca.

Hugo Lloris | MEXSPORT

"ES COMO LA CHAMPIONS LEAGUE"

Previo al crucial duelo contra el Toluca, el portero del LAFC, Hugo Lloris, compartió sus impresiones sobre la Concacaf Champions Cup, un torneo que, según él, le evoca la prestigiosa Champions League de Europa por el alto nivel de sus competidores.

En una entrevista concedida a TUDN, el experimentado arquero francés expresó su satisfacción con su nueva etapa en la MLS y el desafío que representa el certamen continental.

“Me siento bien, pero en esta fase de mi carrera soy muy cuidadoso. Disfruto el día a día”, comentó Lloris. “Me gusta competir en un torneo como la Champions Cup, me recuerda a la Champions League en Europa. Enfrentamos a grandes rivales, como lo será Toluca. Es una gran experiencia y para eso no hay edad. Solo quiero disfrutar el fútbol con mis compañeros y llegar lo más lejos posible”.
Hugo Lloris | MEXSPORT

AMBICIÓN DEL LAFC

El campeón del mundo en 2018 también envió un claro mensaje sobre las aspiraciones de su equipo, subrayando que el LAFC tiene la firme intención de consolidarse como el monarca de la región.

“Esa es la ambición del club. Han construido esa mentalidad con los años: ganar es lo más importante, sin importar la competencia”, afirmó. “El club quiere consolidarse como uno de los grandes en Norteamérica, y eso pasa por ganar torneos importantes como la Champions Cup. Aún queda mucho camino. El club ya jugó dos finales en este torneo, así que hay experiencia, pero ganar es diferente. Ojalá pronto se pueda lograr”.
Hugo Lloris | MEXSPORT

El LAFC y el Toluca se medirán en las semifinales de la Concacaf Champions Cup. El partido de ida se disputará en Los Ángeles, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez.

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